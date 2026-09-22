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कांकेर में युवा उड़ान, विकसित भारत का संदेश, सकारात्मक सोच और मेहनत से लक्ष्य हासिल करने की अपील

कांकेर में युवा उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से विशेष आह्वान किया गया है. जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके.

Appeal to the youth in Kanker
युवा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2026 at 6:26 PM IST

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कांकेर: ऐतिहासिक नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में ‘युवा उड़ान’ कार्यक्रम हुआ. इसमें युवाओं को देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि युवा देश की ताकत और भविष्य हैं. युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहिए और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देना चाहिए.

विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में विकास की गति और तेज होगी. युवाओं को शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करना चाहिए. उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, एम्स और एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया.

कांकेर में युवा उड़ान कार्यक्रम (ETV BHARAT)

कांकेर के युवाओं के साथ संवाद हुआ. यह सार्थक कार्यक्रम रहा. आज की युवा पीढ़ी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ती है. बस युवाओं को दिशा देने की जरूरत है. 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, वह युवा कंधों के जरिए साकार होना है- विश्व विजय सिंह तोमर, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग

Yuva Udaan Program
विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की अपील (ETV BHARAT)

कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने युवाओं से अच्छी संगति करने, माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने तथा पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी.

नशे के कारण युवा दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं. युवा अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को समझें और शिक्षा के जरिए सफल नागरिक बनें. अच्छा काम करने वाले युवाओं से संवाद हुआ. उनका सम्मान भी किया गया-आशा राम नेताम, विधायक, कांकेर

Yuva Udaan 2026
युवा उड़ान 2026 (ETV BHARAT)

कार्यक्रम में ‘युवाओं के लिए हो रहे कार्य और केंद्र-राज्य सरकार की उपलब्धियां’, ‘एक देश-एक चुनाव’ और ‘विकसित छत्तीसगढ़-विकसित भारत में युवाओं की भूमिका’ जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे. इस दौरान वैष्णवी जैन और हर्ष कुमार डोंगरे को सम्मानित किया गया.

Yuva Udaan Program in Kanker
कांकेर में युवा उड़ान कार्यक्रम (ETV BHARAT)

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने भी विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए की गई मेहनत और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनुभव बताते हुए युवाओं से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने, सकारात्मक सोच रखने और निरंतर मेहनत करने की अपील की.

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