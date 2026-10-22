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कोरबा में ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम संपन्न: युवाओं को मिला साइबर सुरक्षा और करियर का मार्गदर्शन

युवाओं को डिजिटल युग और साइबर सुरक्षा जुड़े महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां दी गईं. राजकुमार शाह की रिपोर्ट

KORBA
युवा उड़ान 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2026 at 6:01 PM IST

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कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर युवाओं को 'विकसित छत्तीसगढ़' और 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम हो रहा है. गुरुवार को आईटीआई रामपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू सभागार में यह कार्यक्रम हुआ.

युवाओं को दी गई अहम जानकारी

​दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विजय सिंह तोमर की उपस्थिति रही. कार्यक्रम के दौरान युवाओं को आज के डिजिटल युग में बेहद प्रासंगिक विषयों जैसे साइबर सुरक्षा और करियर काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां दी गईं. छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, वन नेशन वन इलेक्शन सहित अन्य विषयों पर भी जानकारी साझा की गई.

युवा उड़ान 2026 (ETV Bharat)

युवाओं को ध्यान में रखकर हो रहे काम-तोमर

युवा आयोग के अध्यक्ष तोमर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान भाजपा सरकार युवाओं को केंद्र में रखकर काम कर रही है. युवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके लिए कई तरह के कार्य संचालित किये जा रहे हैं. युवा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है .कोरबा में भी आज सफलतापूर्वक यह आयोजन किया गया. इस दौरान विभिन्न जानकारी युवाओं को दी गई. स्कूल, कॉलेज में बेहतर शिक्षा की नींव रखी जा रही है. वर्तमान सरकार में शिक्षा की दिशा में बेहतर काम हो रहा है.

Yuva Udaan 2026
युवाओं को दी गई अहम जानकारी (ETV Bharat)

युवा उड़ान 2026 का यह कार्यक्रम 31 अगस्त को बीजापुर से शुरू हुआ. सभी जिलों में यह कार्यक्रम होना है. आज 22वें जिले में यह कार्यक्रम कोरबा में संपन्न हुआ. बहुत सकारात्मक वातावरण में कार्यक्रम हुआ. युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने का यह कार्यक्रम है. केंद्र और राज्य सरकार की जानकारी भी दी गई. हमने युवाओं से सुझाव लिया है. उनके सुझावों को पढ़कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी. सरकारी स्कूलों में बालिका शौचालय बनाए जाने हैं. कहीं आंगनबाड़ी टूटी है तो उसे ठीक करना है. सरकार युवाओं को प्राथमिकता देकर काम कर रही है: विजय सिंह तोमर,छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष

वन नेशन वन इलेक्शन बेहद जरूरी: मंत्री

छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि विकसित भारत संकल्प को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भागीदारी के मद्देनजर युवा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसके तहत हमने युवाओं को आमंत्रित किया था. युवा आयोग के अध्यक्ष भी यहां मौजूद रहे. जिन्होंने विभिन्न विषयों पर युवाओं से जानकारी साझा की.

Yuva Udaan 2026
युवाओं को दी गई अहम जानकारी (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा हुई. यह बेहद जरूरी है कि एक साथ इलेक्शन किया जाए. 5 साल के लिए सरकार बनती है, लेकिन हमें साढ़े 3 साल ही काम करने का मौका मिलता है. बाकी चुनाव की तैयारी में निकल जाते हैं. आचार संहिता लग जाती है, कई तरह के काम अटक जाते हैं, इसलिए यह विषय बेहद जरूरी है.

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