ETV Bharat / state

कोरबा में ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम संपन्न: युवाओं को मिला साइबर सुरक्षा और करियर का मार्गदर्शन

युवा उड़ान 2026 ( ETV Bharat )

कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर युवाओं को 'विकसित छत्तीसगढ़' और 'विकसित भारत' के संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम हो रहा है. गुरुवार को आईटीआई रामपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू सभागार में यह कार्यक्रम हुआ.

युवाओं को दी गई अहम जानकारी ​दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग अध्यक्ष विजय सिंह तोमर की उपस्थिति रही. कार्यक्रम के दौरान युवाओं को आज के डिजिटल युग में बेहद प्रासंगिक विषयों जैसे साइबर सुरक्षा और करियर काउंसलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां दी गईं. छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, वन नेशन वन इलेक्शन सहित अन्य विषयों पर भी जानकारी साझा की गई.