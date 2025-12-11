युवा साथी फाउंडेशन का मनेंद्रगढ़ में सुपोषण वितरण कार्यक्रम, गिफ्ट पाकर बच्चे हुए खुश
सुपोषण वितरण कार्यक्रम का आयोजन शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुरुचहवा और प्राथमिक शाला गिद्धडांड में किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
December 11, 2025
एमसीबी: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है. जिले के सरकारी स्कूलों में समय समय पर कुपोषण से लड़ने के लिए सुपोषण अभियान चलाया जाता है. इस अभियान में शासन और गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती हैं. गुरुवार का दिन मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत गुरुचहवा और गिद्धडांड के छात्र-छात्राओं के लिए बेहद खास रहा. प्राथमिक शाला गुरुचहवा, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुरुचहवा और प्राथमिक शाला गिद्धडांड में 'युवा साथी फाउंडेशन' छत्तीसगढ़ की ओर से सुपोषण आहार के तहत बच्चों के बीच खाने पीने की चीजें बांटी गई.
सुपोषण वितरण कार्यक्रम का आयोजन
युवा साथी फाउंडेशन के लोग स्कूल खुलते ही वहां पहुंच गए. फाउंडेशन के लोगों ने बच्चों के बीच सुपोषण से जुड़ी कई चीजों का वितरण किया. फाउंडेशन की ओर से मिले गिफ्ट को पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए. इस सामाजिक सेवा अभियान में युवा साथी फाउंडेशन के संचालक डॉ. रजनीश गर्ग, निशा अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल सहित कई लोग शामिल हुए.
बच्चों को मिले गिफ्ट
फाउंडेशन की ओर से स्कूली बच्चों को नारियल जूस, डाबर हेयर ऑयल, डाबर लाल दंत मंजन, टूथपेस्ट, चॉकलेट, हाजमोला सहित कई सामान बतौर गिफ्ट दिए गए. नारियल जूस और चॉकलेट पाने वाले बच्चे काफी खुश नजर आए. फाउंडेशन की ओर से सुपोषण अभियान का नेतृत्व कर रहे शशांक अग्रवाल ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बच्चों के पोषण स्तर और जागरूकता को बढ़ाना है.
संस्था की तारीफ
सुपोषण अभियान में विद्यालय के प्रधान पाठक किरण जायसवाल, मंजू भगत, रमेश प्रजापति, पुनीता कवर और अभिषेक सिंह सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे. सभी ने युवा साथी फाउंडेशन की इस पहल की खुलकर सराहना की. प्रधान पाठकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी संस्था की ओर से इस तरह की उपयोगी सामग्री बच्चों को दी जाती है तो न केवल उनका मनोबल बढ़ता है बल्कि उनकी विद्यालय में उपस्थित भी बढ़ जाती है.