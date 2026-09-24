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Yuva Sangam Phase VII : राजस्थान का नेतृत्व करेगा IIT जोधपुर, 27 सितंबर को आएगा सिक्किम के युवाओं का दल

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ( Source : IIT Jodhpur )

जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT Jodhpur) को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख युवा आदान-प्रदान पहल 'युवा संगम फेज VII' के तहत राजस्थान के नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है. यह कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (EBSB) पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है. इस चरण में राजस्थान को सिक्किम के साथ जोड़ा गया है. राजस्थान के लिए IIT जोधपुर और सिक्किम के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय को संबंधित नोडल संस्थान बनाया गया है. युवा संगम के माध्यम से युवाओं को देश के दूसरे राज्य की संस्कृति, परंपराओं, विकास, उपलब्धियों और तकनीकी प्रगति को करीब से जानने और अनुभव करने का अवसर मिलता है. साथ ही, यह कार्यक्रम युवाओं के बीच आपसी संवाद और मजबूत जन-जन संपर्क को बढ़ावा देता है. सिक्किम के युवाओं से जुड़ेगा राजस्थान (Source : IIT Jodhpur) आईआईटी निदेशक कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार सिक्किम का 55 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 27 सितंबर 2026 को IIT जोधपुर पहुंचेगा. इसके बाद 28 सितंबर को स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य IIT जोधपुर में संस्थागत संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, भ्रमण सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे. इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें राजस्थान की समृद्ध विरासत, विकास यात्रा और तकनीकी एवं नवाचार के परिवेश से परिचित कराया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल के लिए 2 अक्टूबर को समापन समारोह आयोजित होगा और प्रतिनिधिमंडल 3 अक्टूबर को सिक्किम के लिए रवाना होगा.