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IIT ISM में युवा संगम फेज-6 का समापन, मध्य प्रदेश के युवाओं ने झारखंड की समृद्ध संस्कृति को करीब से जाना

धनबादः भारत सरकार की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम फेज-6 का सप्ताहभर चला कार्यक्रम शुक्रवार को आईआईटी आईएसएम के पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समापन समारोह के साथ संपन्न हो गया.

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से आए 56 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, औद्योगिक प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया.

समापन समारोह में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) के अध्यक्ष एवं विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. शेखर चिंतामणि मांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं सीएसआईआर-सीआईएमएफआर के निदेशक प्रो. ए.के. मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

इस अवसर पर आईआईटी (आईएसएम) के डीन (एकेडमिक) प्रो. एम.के. सिंह, डीन (स्टूडेंट्स वेलफेयर) प्रो. एस.के. गुप्ता, एसोसिएट डीन (स्टूडेंट्स एक्टिविटीज) प्रो. संजय मंडल, आईआईटी इंदौर की एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. अनन्या घोषाल तथा आईआईटी (आईएसएम) के रजिस्ट्रार प्रभोध पांडेय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. मधुलिका गुप्ता ने किया.

IIT ISM में युवा संगम फेज-6 का समापन (ETV Bharat)

मुख्य अतिथि प्रो. शेखर चिंतामणि मांडे ने अपने संबोधन में कहा कि युवा संगम जैसे कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विकास को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं. वहीं प्रो. ए.के. मिश्रा ने कहा कि इस तरह की पहल युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के साथ व्यापक सोच और आपसी समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है.

12 जून को मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का आईआईटी (आईएसएम) पहुंचने पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया गया. उद्घाटन समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पद्मश्री जामुना टुडू को सम्मानित किया गया. झारखंड की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले छऊ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया.