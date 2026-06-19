ETV Bharat / state

IIT ISM में युवा संगम फेज-6 का समापन, मध्य प्रदेश के युवाओं ने झारखंड की समृद्ध संस्कृति को करीब से जाना

एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल पर युवा संगम फेज-6 का आईआईटी आईएसएम धनबाद में भव्य समापन हुआ.

Yuva Sangam Phase 6 concludes at IIT ISM Dhanbad under Ek Bharat Shreshtha Bharat initiative
IIT ISM में युवा संगम फेज-6 का समापन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 9:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः भारत सरकार की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम फेज-6 का सप्ताहभर चला कार्यक्रम शुक्रवार को आईआईटी आईएसएम के पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समापन समारोह के साथ संपन्न हो गया.

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से आए 56 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, औद्योगिक प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया.

समापन समारोह में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) के अध्यक्ष एवं विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. शेखर चिंतामणि मांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं सीएसआईआर-सीआईएमएफआर के निदेशक प्रो. ए.के. मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

इस अवसर पर आईआईटी (आईएसएम) के डीन (एकेडमिक) प्रो. एम.के. सिंह, डीन (स्टूडेंट्स वेलफेयर) प्रो. एस.के. गुप्ता, एसोसिएट डीन (स्टूडेंट्स एक्टिविटीज) प्रो. संजय मंडल, आईआईटी इंदौर की एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. अनन्या घोषाल तथा आईआईटी (आईएसएम) के रजिस्ट्रार प्रभोध पांडेय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. मधुलिका गुप्ता ने किया.

Yuva Sangam Phase 6 concludes at IIT ISM Dhanbad under Ek Bharat Shreshtha Bharat initiative
IIT ISM में युवा संगम फेज-6 का समापन (ETV Bharat)

मुख्य अतिथि प्रो. शेखर चिंतामणि मांडे ने अपने संबोधन में कहा कि युवा संगम जैसे कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विकास को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं. वहीं प्रो. ए.के. मिश्रा ने कहा कि इस तरह की पहल युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के साथ व्यापक सोच और आपसी समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है.

12 जून को मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का आईआईटी (आईएसएम) पहुंचने पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया गया. उद्घाटन समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पद्मश्री जामुना टुडू को सम्मानित किया गया. झारखंड की सांस्कृतिक पहचान माने जाने वाले छऊ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया.

सप्ताहभर के प्रवास के दौरान प्रतिभागियों ने मैथन डैम एवं हाइड्रो पावर प्लांट, मां कल्याणेश्वरी मंदिर, आईआईटी (आईएसएम) के जियोलॉजिकल म्यूजियम और लॉन्गवॉल गैलरी, बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ मंदिर, बोकारो स्टील प्लांट, राजभवन रांची, एनआईएएमटी, बिरसा मुंडा संग्रहालय, रॉक गार्डन, पारसनाथ, तोपचांची डैम तथा आईआईटी (आईएसएम) के इनोवेशन एवं एआई-रोबोटिक्स केंद्रों का भ्रमण किया. इस दौरान उन्हें शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और विद्यार्थियों के साथ विचार-विमर्श का भी अवसर मिला.

इस समापन समारोह में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए झारखंड में बिताए गए समय को अविस्मरणीय बताया. उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी इंदौर तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके लिए ज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के नए आयामों से परिचित कराने वाली प्रेरणादायक पहल साबित हुई.

युवा संगम का उद्देश्य देश के अलग-अलग राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक संवाद, आपसी सहयोग और राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को प्रोत्साहित करना है. इस पहल के माध्यम से प्रतिभागियों को विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिक विकास और नवाचार गतिविधियों को निकट से समझने का अवसर प्राप्त होता है.

बता दें कि इसी आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के समन्वय में झारखंड का 42 सदस्यीय युवा दल 26 मई से 4 जून तक मध्य प्रदेश एवं आईआईटी इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर गया था.

इसे भी पढ़ें- आईआईटी-आईएसएम धनबाद और नॉर्वे के UiT के बीच एमओयू, शोध व नवाचार को वैश्विक विस्तार

इसे भी पढ़ें- IIT-ISM की पहलः बीसीसीएल प्रभावित परिवार और वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष पढ़ाई सत्र

इसे भी पढ़ें- आईआईटी आईएसएम धनबाद को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, QS वर्ल्ड रैंकिंग में ऐतिहासिक एंट्री

TAGGED:

INDIAN NATIONAL SCIENCE ACADEMY
YUVA SANGAM PHASE 6
IIT ISM DHANBAD
मध्य प्रदेश के युवा प्रतिनिधिमंडल
EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.