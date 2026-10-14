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SIR के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का किया घेराव, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

SIR के विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांची: युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव के नेतृत्व में बुधवार को SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करने तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान युवा राजद के नेताओं ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा एवं निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.

इस मौके पर राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार प्रत्येक पात्र नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. SIR की प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनुचित तरीके से मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए. गरीबों, मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों एवं वंचित समुदायों को दस्तावेजों और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए निर्वाचन आयोग को ठोस कदम उठाने चाहिए.

युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल एवं निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए गए सवालों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए, युवा राजद मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करता है. निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है.

युवा राजद ने ज्ञापन में रखी प्रमुख मांगें

प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखा जाए तथा किसी भी पात्र नागरिक का नाम अनुचित तरीके से नहीं हटाया जाए,

SIR की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा पुनरीक्षण के नियमों, आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित समय-सीमा की स्पष्ट जानकारी दी जाए,

गरीबों, मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों एवं वंचित समुदायों के मतदाताओं को अनावश्यक कठिनाइयों से राहत दी जाए,

मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले संबंधित नागरिक को उचित सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाए,

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, ताकि प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता की समीक्षा हो सके,

SIR से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निपटारे की व्यवस्था की जाए,

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल एवं निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठाई गई चिंताओं की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तथा उनके इस्तीफे की मांग पर उचित कार्रवाई हो.

राजद नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे

निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में रंजन कुमार यादव, श्यामदास सिंह, सुनील साहू, शौकत अंसारी, गुलशन खातून, जफीर खान, क्षितिज मिश्रा, रविंद्र सिंह एवं अधिवक्ता महावीर ठाकुर शामिल रहे, जबकि बुद्धवार को घेराव में सैकड़ों राजद नेता एवं कार्यकर्ता हुए शामिल हुए. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के घेराव में गौरी शंकर यादव, मदन यादव, मंतोष यादव, धर्मेंद्र सिंह, इरफान अंसारी, लल्लन यादव, लाल बाबू रजक, दीपक यादव, संदीप पासवान, प्रवीण, आनंद गोप, प्रतिक अंगार, अभिराज राय, राहुल भारतीय, इंद्रजीत गोप, गायत्री देवी, सुधीर गोप, रामकुमार यादव, आर्यन राज, निर्भय महेश, बबलू, टोनी, आनंद एवं अमित जायसवाल समेत सैकड़ों की संख्या में राजद नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.