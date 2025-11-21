युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन, 5 लाख तक के पुरस्कार, युवाओं के लिए सुनहरा मौका
युवा रत्न सम्मान का मकसद छत्तीसगढ़ में सक्रिय युवा प्रतिभाओं और समाजसेवी संस्थाओं को मान्यता देना और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है.
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं और सामाजिक संगठनों को बड़ा अवसर देते हुए वर्ष 2025-26 के लिए युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह पुरस्कार उन प्रतिभाशाली युवाओं और संस्थाओं को सम्मानित करता है, जिन्होंने अपने नवाचार, सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों से समाज में उल्लेखनीय पहचान बनाई है.
युवाशक्ति को प्रोत्साहित करने की पहल: युवा रत्न सम्मान देने का उद्देश्य राज्य में सक्रिय युवा प्रतिभाओं और समाजसेवी संस्थाओं को मान्यता देना, उनके प्रयासों को सम्मानित करना और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है. सरकार का मानना है कि युवाशक्ति ही समाज और राज्य के विकास की असली धुरी है.
पुरस्कार राशि और श्रेणियां: 1 लाख से 5 लाख तक का सम्मान
योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे—
• असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य
• एक युवा: 2.5 लाख रुपए
• एक स्वैच्छिक संगठन: 5 लाख रुपए
• विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए
सामाजिक सेवा, साहित्य, उद्योग एवं व्यापार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास (केवल महिलाओं के लिए), मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन, कला-संगीत एवं लोककला
• एक युवा: 1 लाख रुपए, सम्मान पत्र, पदक और शॉल
कौन कर सकता है आवेदन: ये हैं पात्रता मानदंड
• आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
• आयु सीमा—
• न्यूनतम 15 वर्ष (1 अप्रैल 2025 तक)
• अधिकतम 29 वर्ष (31 मार्च 2026 तक)
5 दिसंबर अंतिम तिथि: यहां जमा करें आवेदनछ इच्छुक व्यक्ति और संगठन अपना आवेदन 5 दिसंबर 2025 तक इस पते पर जमा कर सकते हैं— सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय, जिला रायपुर. किसी भी जानकारी, योग्यता, प्रक्रिया या दस्तावेज़ संबंधी जानकारी के लिए आवेदक संपर्क कर सकते हैं-वरिष्ठ प्रशिक्षक: टी.एन. रेड्डी, मोबाइल: 9424214947