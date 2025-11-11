ETV Bharat / state

आधुनिक युग में संस्कृत की नई उड़ान: युवमहोत्सव में ब्लॉग, खेलों की कमेंट्री ही नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी संस्कृत में

जयपुर: राजधानी में 12 नवंबर से 3 दिन तक संस्कृत की बयार बहेगी. यहां सिर्फ संस्कृत में संवाद या श्लोक की भाषा नहीं, बल्कि आधुनिकता और परम्परा का जीवंत संगम देखने को मिलेगा. संस्कृत में ब्लॉग बनेंगे, डिबेट होगी. अखिल भारतीय पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवमहोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है. जिसमें विद्यार्थी संस्कृत में वेब पेज और ब्लॉग बनाने जैसे नवाचार पेश करेंगे. वहीं पारम्परिक परिधान में शोभायात्रा और सांस्कृतिक संध्या भारतीय परम्परा का रंग बिखेरेंगी. तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 44 शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी.

भारतीय संस्कृति की आत्मा कहे जाने वाली संस्कृत भाषा एक बार फिर युवाओं की रचनात्मकता, कला और खेलों के संगम से जयपुर में गुंजायमान होने जा रही है. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की ओर से 12 से 14 नवम्बर तक जयपुर स्थित परिसर में अखिल भारतीय पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवमहोत्सव 2025 का आयोजन होगा. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि होंगे.

संस्कृ​त भाषा में होगी 44 प्रतियोगिताएं (ETV Bharat Jaipur)

आयोजन निदेशक प्रो. रमाकान्त पाण्डेय ने बताया कि युवमहोत्सव केवल प्रतियोगिताओं का नहीं, बल्कि संस्कृत में नए युग के प्रयोगों का महाकुंभ बनने जा रहा है. यहां संवाद, गीत, नृत्य, क्रीड़ा और सृजन सब कुछ संस्कृत भाषा में होगा. इसका उद्देश्य संस्कृत अध्ययनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना है. साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश देना है.

रंगोली बनाती छात्राएं (ETV Bharat Jaipur)

