आधुनिक युग में संस्कृत की नई उड़ान: युवमहोत्सव में ब्लॉग, खेलों की कमेंट्री ही नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी संस्कृत में

अखिल भारतीय पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवमहोत्सव में संवाद, गीत, नृत्य, क्रीड़ा और सृजन सब कुछ संस्कृत भाषा में होगा.

Central Sanskrit University
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी में 12 नवंबर से 3 दिन तक संस्कृत की बयार बहेगी. यहां सिर्फ संस्कृत में संवाद या श्लोक की भाषा नहीं, बल्कि आधुनिकता और परम्परा का जीवंत संगम देखने को मिलेगा. संस्कृत में ब्लॉग बनेंगे, डिबेट होगी. अखिल भारतीय पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवमहोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है. जिसमें विद्यार्थी संस्कृत में वेब पेज और ब्लॉग बनाने जैसे नवाचार पेश करेंगे. वहीं पारम्परिक परिधान में शोभायात्रा और सांस्कृतिक संध्या भारतीय परम्परा का रंग बिखेरेंगी. तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 44 शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी.

भारतीय संस्कृति की आत्मा कहे जाने वाली संस्कृत भाषा एक बार फिर युवाओं की रचनात्मकता, कला और खेलों के संगम से जयपुर में गुंजायमान होने जा रही है. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की ओर से 12 से 14 नवम्बर तक जयपुर स्थित परिसर में अखिल भारतीय पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवमहोत्सव 2025 का आयोजन होगा. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि होंगे.

संस्कृ​त भाषा में होगी 44 प्रतियोगिताएं (ETV Bharat Jaipur)

आयोजन निदेशक प्रो. रमाकान्त पाण्डेय ने बताया कि युवमहोत्सव केवल प्रतियोगिताओं का नहीं, बल्कि संस्कृत में नए युग के प्रयोगों का महाकुंभ बनने जा रहा है. यहां संवाद, गीत, नृत्य, क्रीड़ा और सृजन सब कुछ संस्कृत भाषा में होगा. इसका उद्देश्य संस्कृत अध्ययनरत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मंच पर अपनी शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना है. साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश देना है.

Students making rangoli
रंगोली बनाती छात्राएं (ETV Bharat Jaipur)

ये बनाएंगे आयोजन को अनोखा:

- संस्कृत में शैक्षिक लघु चलचित्र प्रतियोगिता

- संस्कृत ब्लॉग और वेबपेज निर्माण

- पारम्परिक परिधान में शोभायात्रा और सांस्कृतिक संध्या

- संस्कृत भाषा में क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की कमेंट्री

- विजेताओं को राष्ट्रीय सम्मान और प्रमाणपत्र

शैक्षिक और खेलों की 44 प्रतियोगिताएं: आयोजन में 44 शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं होंगी. जिनमें अनुवाद, संस्कृतवार्तालेखन, संगणकीयसंस्कृतम् (कंप्यूटर प्रोग्रामिंग), रंगवल्ली, गीत, नृत्य, योगासन, धावनम्, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, चतुरंगम् जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं. आयोजन के समन्वयक प्रो लोकमान्य मिश्र ने बताया कि प्रतियोगिताओं की विविधता इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत केवल ग्रंथों की भाषा नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम से जुड़ी जीवंत परंपरा है. इस आयोजन में नए युग में संस्कृत की भूमिका नजर आएगी. आयोजन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के शिक्षण संस्थान शामिल होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन में यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट, जिनकी अटेंडेंस 65 फीसदी हो, वही भाग ले सके सकेंगे.

