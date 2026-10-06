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युवा ई अरीना: धमतरी में खास आयोजन, मोबाइल स्क्रीन पर भिड़ी टीमें, डिजिटल हुनर से लैस युवाओं ने दिखाया टेक्नोलॉजी का दम

धमतरी: आमतौर पर कॉलेज में किताबें, क्लास और परीक्षाओं की चर्चा होती है, लेकिन धमतरी के बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिनों तक माहौल कुछ अलग ही नजर आया. यहां किताबों के साथ मोबाइल स्क्रीन चमकी, गेमिंग की रणनीतियां बनीं और युवाओं ने अपनी डिजिटल प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने ई-स्पोर्ट्स की बदलती दुनिया की तस्वीर सामने रख दी.

सेवा संकल्प अभियान के तहत 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित ‘युवा ई-अरीना’ में प्रदेशभर से करीब 1500 विद्यार्थी और युवा जुटे. BGMI, Free Fire और Chess जैसी प्रतियोगिताओं में युवाओं ने सिर्फ गेम नहीं खेला, बल्कि टीमवर्क, रणनीति, एकाग्रता और त्वरित निर्णय लेने की अपनी क्षमता भी दिखाई.

दो दिनों तक कॉलेज परिसर में युवाओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला. कोई अपनी टीम की रणनीति बनाने में जुटा था, तो कोई अगले मुकाबले की तैयारी में लगा था. गेमिंग को लेकर युवाओं का जुनून यहां साफ दिखाई दिया, लेकिन आयोजन की खास बात यह रही कि इसे सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा गया. ई-स्पोर्ट्स के जरिए युवाओं को यह समझाने की कोशिश की गई कि डिजिटल दुनिया में गेमिंग, कोडिंग, डिजाइन, कंटेंट और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी भविष्य बनाया जा सकता है.

युवा ई अरीना (ETV Bharat)





कलेक्टर भी बने युवा खिलाड़ियों के उत्साह का हिस्सा

समापन कार्यक्रम में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा पहुंचे और युवाओं से सीधी बातचीत की. कलेक्टर ने ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को देखा और विजेता खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया. कलेक्टर ने युवाओं से अपने आईआईटी के दिनों का अनुभव साझा करते हुए कहा, ''पढ़ाई के साथ अपनी रुचि के क्षेत्र में हुनर विकसित करना भी बेहद जरूरी है. उनके कई सहपाठी पढ़ाई के साथ वेब डिजाइनिंग, पेंटिंग और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे और आगे चलकर इन्हीं कौशलों ने उन्हें नए अवसरों तक पहुंचाया.''

पढ़ाई आपकी नींव है, लेकिन आपका हुनर आपकी अतिरिक्त ताकत बन सकता है. इसलिए जिस काम में रुचि है, उसमें लगातार बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर





गेमिंग से आगे दिखी करियर की संभावनाएं

‘युवा ई-अरीना’ में सबसे खास संदेश यही रहा कि डिजिटल दौर में युवाओं के लिए अवसरों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. आज गेमिंग सिर्फ मोबाइल पर समय बिताने तक सीमित नहीं है. ई-स्पोर्ट्स, गेम डिजाइन, स्ट्रीमिंग, डिजिटल कंटेंट, कोडिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई नए क्षेत्र युवाओं के लिए करियर के रास्ते खोल रहे हैं. आयोजन में Free Fire कम्युनिटी एडमिन सनी मिश्रा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने गेमिंग समुदाय और विद्यार्थियों के साथ बातचीत की तथा ई-स्पोर्ट्स से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.

युवा ई अरीना (ETV Bharat)





धमतरी में दिखा डिजिटल भविष्य का नया चेहरा

‘युवा ई-अरीना’ की सबसे अलग बात यही रही कि यहां युवाओं को केवल प्रतियोगिता का मंच नहीं मिला, बल्कि अपनी रुचि और डिजिटल प्रतिभा को पहचानने का अवसर भी मिला. 2 दिनों तक कॉलेज परिसर में दिखा उत्साह यह संकेत देता है कि आज का युवा पारंपरिक करियर विकल्पों के साथ-साथ डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बनाने को तैयार है. सेवा संकल्प अभियान के तहत हुआ यह आयोजन युवाओं को यह संदेश देकर खत्म हुआ कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानना भी उतना ही जरूरी है.

युवा ई अरीना (ETV Bharat)

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