ETV Bharat / state

गाजियाबाद से स्केटिंग कर रामलला के दर्शन को निकले युग-नंदनी पहुंचे कानपुर, हुआ जोरदार स्वागत

कानपुर: गाजियाबाद से 29 दिसंबर को अयोध्या स्थित प्रभु श्रीराम के दर्शन करने निकले भाई बहन युग-नंदनी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे. गाजियाबाद से अयोध्या तक स्केटिंग करते हुए दोनों भाई-बहनों ने संकल्प लिया है कि वह प्रभु श्रीराम के दर्शन करेंगे. कानपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कानपुर–बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने दोनों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया.

संकल्प, अनुशासन और आस्था से समाज को नई दिशा: उनकी आस्था और लगन को देख उन्हें प्रणाम भी किया. क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, जिस कंपकंपा देनी वाली सर्दी में लोग घरों में दुबके रहते हैं उस ठिठुरन वाली ठंड में दोनों भाई बहन अयोध्या तक सफर तय कर रहे हैं. यह बात किसी हैरानी से कम नहीं हैं. बोले- सनातन संस्कृति का महत्व इन बच्चों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. वहीं, युग और नंदनी ने अपने संकल्प, अनुशासन और आस्था से समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है.

मुस्कुराकर युग-नंदनी ने कार्यकर्ताओं से कहा- आप भी प्रभु श्रीराम के दर्शन करिए: भाजपा के नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद युग और नंदनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, आप सब भी हमारे साथ चलकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करिए. उनके चेहरे पर केवल मुस्कान थी. उन्हें स्केटिंग से बिल्कुल थकावट भी महसूस नहीं हुई.