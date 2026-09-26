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हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित, ये बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर इन्हें मिली जीत

युद्धवीर सिंह बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गए. चुनाव में अधिवक्ता युद्धवीर सिंह ठाकुर को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया. वहीं अधिवक्ता किरण नेगी उपाध्यक्ष और अधिवक्ता अनिता मतदान के माध्यम से सचिव चुनी गईं. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित तीन पदों के लिए कुल 8 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए तीन-तीन अधिवक्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जबकि सचिव पद के लिए दो अधिवक्ताओं के बीच सीधा मुकाबला हुआ था. अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में युद्धवीर सिंह ठाकुर ने 454 मत हासिल कर जीत दर्ज की. दूसरे स्थान पर रहे एचके एस ठाकुर को 437 मत प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे सुनील अवस्थी को 356 मत मिले. इस तरह अध्यक्ष पद के चुनाव में तीनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में किरण नेगी को 496 मत प्राप्त हुए और वो विजयी रहीं. उपाध्यक्ष पद पर विनय मेहता को 398 मत मिले, जबकि अभिषेक दूलटा को 336 मत प्राप्त हुए.