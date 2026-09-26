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हिमाचल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित, ये बने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर इन्हें मिली जीत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं. पढ़ें चुनाव के नतीजे और वोटिंग से जुड़ी पूरी रिपोर्ट.

युद्धवीर सिंह बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
युद्धवीर सिंह बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:38 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गए. चुनाव में अधिवक्ता युद्धवीर सिंह ठाकुर को बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया. वहीं अधिवक्ता किरण नेगी उपाध्यक्ष और अधिवक्ता अनिता मतदान के माध्यम से सचिव चुनी गईं. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित तीन पदों के लिए कुल 8 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए तीन-तीन अधिवक्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जबकि सचिव पद के लिए दो अधिवक्ताओं के बीच सीधा मुकाबला हुआ था.

अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में युद्धवीर सिंह ठाकुर ने 454 मत हासिल कर जीत दर्ज की. दूसरे स्थान पर रहे एचके एस ठाकुर को 437 मत प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे सुनील अवस्थी को 356 मत मिले. इस तरह अध्यक्ष पद के चुनाव में तीनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में किरण नेगी को 496 मत प्राप्त हुए और वो विजयी रहीं. उपाध्यक्ष पद पर विनय मेहता को 398 मत मिले, जबकि अभिषेक दूलटा को 336 मत प्राप्त हुए.

सचिव पद के लिए अधिवक्ता अनिता और हिना चौहान के बीच सीधा मुकाबला हुआ. इसमें अनिता को 703 मत प्राप्त हुए और उन्हें विजेता घोषित किया गया. वहीं, दूसरे स्थान पर रही हिना चौहान को 506 मत मिले. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए हुए इन चुनावों में कुल 1648 अधिवक्ताओं में से 1242 अधिवक्ताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया. चुनाव परिणामों के साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नई पदाधिकारी टीम मिल गई है. अधिवक्ता युद्धवीर सिंह ठाकुर के अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही बार एसोसिएशन की आगामी कार्यप्रणाली और अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों को लेकर नई टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

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