ETV Bharat / state

हिमाचल का ये मेडिकल कॉलेज बना न्यूरो जांच का मजबूत केंद्र, अब नहीं जाना पड़ता PGI

मरीजों को मिल रही बेहतर सुविधाएं ( ETV Bharat )

सिरमौर : हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो चुनौतियां कभी आम थीं, वो अब तेजी से बदलती दिख रही हैं. तीन राज्यों की सीमाओं के साथ सटे जिला सिरमौर के नाहन में स्थित डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक न्यूरोइलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब ने जटिल न्यूरो जांच को स्थानीय स्तर पर संभव बनाकर नई पहचान बनाई है. दरअसल पहले ऐसे मामलों में मरीजों को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई जाना पड़ता था. लंबी दूरी, बढ़ता खर्च और गंभीर मरीजों विशेषकर दौरे से पीड़ित बच्चों के लिए सफर करना परिवारों पर भारी पड़ता था, लेकिन पिछले दो वर्षों में तस्वीर बदली है. सैकड़ों बच्चों और वयस्क मरीजों की सफल जांच के साथ यह लैब अब भरोसे का मजबूत केंद्र बनती जा रही है. नाहन में ही जटिल परीक्षण उपलब्ध होने से मरीजों को समय पर निदान और उपचार की दिशा मिल रही है, जिससे आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की राहत मिली है. जटिल न्यूरो मामलों की अब यहीं हो रही सटीक पहचान मेडिकल कॉलेज में तैनात पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पवन कुमार ने बताया कि 'न्यूरोइलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब शुरू होने के बाद जटिल मामलों की पहचान अब पहले से कहीं अधिक सटीक और तेजी से हो पा रही है. वीडियो ईईजी विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बेहद लाभकारी है, जिन्हें बार-बार दौरे पड़ते हैं या जिनकी समस्या सामान्य जांच में स्पष्ट नहीं हो पाती. पहले ऐसे मरीजों को पीजीआई या अन्य बड़े केंद्रों में रेफर करना पड़ता था, जिससे उपचार में देरी होती थी. अब नाहन में ही विस्तृत मॉनिटरिंग और जांच संभव है, जिससे सही समय पर दवाई शुरू की जा रही है और कई मामलों में बच्चों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है.' 70 लाख से बनीं आधुनिक लैब (ETV Bharat) मरीजों को मिला सटीक समाधान डॉ पवन कुमार ने बताया कि इस अत्याधुनिक न्यूरोइलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब की सबसे अहम मशीन वीडियो ईईजी है. यह तकनीक मस्तिष्क की गतिविधियों को वीडियो मॉनिटरिंग के साथ रिकॉर्ड करती है, जिससे डॉक्टरों को दौरों की सही स्थिति समझने में मदद मिलती है. पारंपरिक ईईजी की तुलना में वीडियो ईईजी अधिक सटीक मानी जाती है, क्योंकि इसमें मरीज की शारीरिक गतिविधियों और मस्तिष्क की तरंगों को एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दौरे मिर्गी से जुड़े हैं या किसी अन्य न्यूरोलॉजिकल कारण का परिणाम हैं. लंबे समय तक मॉनिटरिंग की सुविधा होने के कारण जटिल और बार-बार आने वाले दौरों के मामलों में यह जांच उपचार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. लैब से आईसीयू तक निगरानी, आंकड़े खुद बयां कर रहे कहानी वीडियो ईईजी सुविधा को और प्रभावी बनाने के लिए एक मशीन मुख्य लैब में और दूसरी सीधे आईसीयू में काम कर रही है. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि नवजात शिशु से लेकर हर उम्र के मरीजों की जांच बिना देरी के संभव हो पा रही है. खासकर आईसीयू में भर्ती बच्चों के लिए यह व्यवस्था जीवनदायिनी साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें कहीं शिफ्ट किए बिना वहीं तत्काल वीडियो ईईजी किया जा सकता है. इससे डॉक्टरों को स्पष्ट पता चल जाता है कि बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं या नहीं. दौरे की तीव्रता कितनी है और दवाओं का कितना असर हो रहा है, यह भी तुरंत समझ में आ जाता है. उसी आधार पर दवाओं की सही मात्रा तय की जाती है, जिससे उपचार अधिक सटीक और सुरक्षित बनता है. लैब की उपयोगिता का अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है. साल 2025 में कुल 547 वीडियो ईईजी किए गए, जबकि इस वर्ष अब तक 72 जांचें हो चुकी हैं. यह संख्या बताती है कि दो वर्षों में यह सुविधा क्षेत्र के मरीजों के लिए कितनी अहम साबित हुई है. नाहन में मिल रही बेहतर सुविधाएं (ETV Bharat)