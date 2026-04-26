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'10 रुपए का बिस्कुट' वाले शादाब जकाती पर FIR, मेरठ में बिना परमिशन निकाला जुलूस, क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन भी थीं मौजूद

बिना अनुमति के बड़ी संख्या में अन्य इंफ्लुएंसर्स और भीड़ को आमंत्रित किया गया, जिससे सार्वजनिक मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया.

शादाब जकाती पर FIR.
शादाब जकाती पर FIR. (Photo Credit; Social Media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 11:03 PM IST

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मेरठ : अपने खास डायलॉग '10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी' से मशहूर हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में हैं. रविवार को अपने ज्वेलरी शोरूम 'जकाती ज्वेलर्स' के उद्घाटन के दौरान बिना अनुमति रोड शो निकालने और सड़क पर भारी जाम लगाने के आरोप में पुलिस ने जकाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया, रविवार दोपहर यूपी-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि हापुड़ रोड स्थित वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग के पास जकाती ज्वेलर्स के उद्घाटन कार्यक्रम के कारण लंबा जाम लगा है. जांच में पाया गया कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शादाब जकाती ने इस आयोजन के लिए न तो प्रशासन से और न ही पुलिस से कोई अनुमति ली थी.

बिना अनुमति के बड़ी संख्या में अन्य इंफ्लुएंसर्स और भीड़ को आमंत्रित किया गया, जिससे सार्वजनिक मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. यह बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 का स्पष्ट उल्लंघन है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और शांति व्यवस्था कायम की. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

​शादाब जकाती ने अपने शोरूम 'जकाती ज्वेलर्स' की ओपनिंग को भव्य बनाने के लिए एक रोड शो आयोजित किया था, जिसमें क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह समेत कई नामचीन चेहरे शामिल थे. स्थिति तब और बिगड़ गई जब जकाती के निजी बाउंसरों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डंडों का सहारा लिया. ​पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ और बिना अनुमति के सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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