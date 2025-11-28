ETV Bharat / state

बिग बॉस को लेकर यूट्यूबर मृदुल तिवारी बोले- वोटिंग के नाम पर गलत तरीके से निकाला; ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 57 हजार जुर्माना

इस दौरान ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं. यहां उनके काफिले के वाहनों के ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 57 हजार रुपये का चालान यातायात पुलिस ने किया है. शहर के रामलीला ग्राउंड में हुए प्रोग्राम में युवाओं ने उनका सम्मान किया. यहां मृदुल के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह 25 साल बाद इटावा पहुंचे हैं. लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया.

इटावा: रियलिटी शो बिग बॉस 19 में ग्रेटर नोएडा के मृदुल तिवारी ने अपने देसी अंदाज और सादगी से लोगों के दिलों में जगह बनाई. बिग बॉस से बाहर होने के बाद यूट्यूबर मृदुल तिवारी शुक्रवार को इटावा पहुंचे. करीब 1.5 करोड़ की डिफेंडर में सवार होकर मृदुल रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे.

मेरे साथ बिग बॉस में हुआ अन्याय: बिगबास को लेकर यूट्यूबर मृदुल तिवारी ने कहा कि चार वोट मिलने के कारण मुझे बिगबास से बाहर कर दिया गया था. मुझे बहुत खराब लगा. मेरे साथ कहीं न कहीं अन्याय हुआ है. इटावा के लोगों ने बिगबास में खूब सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा कि वे रियलिटी शो में रियल बनकर गए थे. गेम खेलने के लिए नहीं गए थे. उन्होंने कहा कि मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है. अगर दोबारा मौका मिला तो फिर बिगबास में जाएंगे. ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए. जीवन में अच्छे दोस्त बनाने चाहिए.

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 57 हजार का चालान: यूट्यूबर और बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी के काफिले ते ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है. कारों की छत पर बैठने और खतरनाक तरीके से ड्राइव करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने उन पर 57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

कोतवाली प्रभारी यशवंत सिंह का आभार जताया: यातायात निरीक्षक सूबेदार सिंह ने बताया कि जुलूस में खतरनाक ड्राइविंग करने को लेकर आठ वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक वाहन पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं खतरनाक ड्राइविंग को लेकर पांच हजार रुपये, प्रदूषण जांच न होने में दस हजार रुपये और बीमा न होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. इटावा कोतवाली प्रभारी यशवंत सिंह का हाथ पकड़ धन्यवाद किया और कहा कि मुझे कड़ी सुरक्षा से लाया गया.

