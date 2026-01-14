ETV Bharat / state

आखिरकार 6 दिन बाद जेल से रिहा हुई यूट्यूबर ज्योति अधिकारी, दिखाई दीं बेहद मायूस

हल्द्वानी की यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को खुलेआम दरांती लहराने और विवादित टिप्पणी के आरोप में हुई थी जेल, 6 दिन बाद जेल से हुई रिहा

YOUTUBER JYOTI ADHIKARI
ज्योति अधिकारी (फोटो सोर्स- Facebook@jyoti.adhikari.830129)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 14, 2026 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को खटीमा न्यायालय के आदेश पर हल्द्वानी जेल से रिहा कर दिया गया है. ज्योति 6 दिन बाद जेल से बाहर आईं तो मायूस दिखाई दीं. ज्योति को उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं के अपमान के साथ दरांती लहराने के आरोप में जेल हुई थी.

गौर हो कि हल्द्वानी के मुखानी थाने में दर्ज दो मुकदमों में हल्द्वानी कोर्ट ने 13 जनवरी को ज्योति अधिकारी को जमानत दे दी थी, लेकिन खटीमा कोतवाली में दर्ज मुकदमे में खटीमा कोतवाली पुलिस ने हल्द्वानी जेल में पहुंच कर वारंट बी दाखिल किया कर दिया. जिससे वो जमानत के बावजूद बाहर नहीं निकल पाई. ऐसे में 14 जनवरी को खटीमा न्यायालय ने जेल प्रशासन को ज्योति अधिकारी को रिहा करने के आदेश दिए.

दरअसल, हल्द्वानी के मुखानी थाने में दर्ज दो मुकदमों में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे हल्द्वानी के उप कारागार जेल भेज दिया गया था. ज्योति अधिकारी के अधिवक्ताओं ने हल्द्वानी कोर्ट में बेल के पेपर लगाए थे. जिस पर सुनवाई करते हुए 13 जनवरी को अपर मुख्य सिविल जज द्वितीय (ACJ) ने दोनों मुकदमों में जमानत मंजूर कर दी थी.

हालांकि, प्रक्रियात्मक कारणों से उन्हें एक दिन और जेल में रहना पड़ा. बुधवार यानी 14 जनवरी को सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद खटीमा न्यायालय की ओर से हल्द्वानी उप कारागार को ज्योति अधिकारी को रिहा करने के आदेश जारी किए गए. 6 दिन जेल में रहने के बाद जब ज्योति अधिकारी हल्द्वानी जेल से बाहर आईं तो वो बेहद मायूस दिखाई दीं.

ज्योति को क्यों हुई जेल? बता दें कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी पर उत्तराखंड की संस्कृति, देवी-देवताओं और कुमाऊं की महिलाओं पर एक वीडियो के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है. इसी वीडियो में वो दरांती भी लहराती हुई दिखाई दी थीं. जिसके बाद हल्द्वानी निवासी जूही चुफाल ने मामले में मुखानी थाने में तहरीर सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई थी.

मुखानी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर ज्योति अधिकारी को 8 जनवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. जिसके बाद उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली और खटीमा कोतवाली में भी ज्योति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

ज्योति अधिकारी के अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट, गौरव कपूर और किरन पंत ने बताया कि खटीमा न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि उक्त मामलों में हल्द्वानी कोर्ट ने अभियुक्त की बेल मंजूर कर दी है. लिहाजा, अभियुक्त को जेल से तत्काल रिहा कर दिया जाए. कोर्ट के आदेश के बाद ज्योति अधिकारी को हल्द्वानी जेल से रिहा कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

JYOTI ADHIKARI RELEASED FROM JAIL
NAINITAL JYOTI ADHIKARI
यूट्यूबर ज्योति अधिकारी रिहा
ज्योति अधिकारी दंराती वीडियो
YOUTUBER JYOTI ADHIKARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.