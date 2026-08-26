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गाजीपुर में सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर-पत्रकार प्रतिबंधित, स्कूल में जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

गाजीपुर: जिले के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बड़ा निर्देश जारी किया है. जिलाधिकारी के मुताबिक किसी भी सरकारी स्कूल में यूट्यूबर या पत्रकार को जाना है तो संबंधित स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ को पहले सूचना देनी होगी. प्रशासन का कहना है कि शिक्षण अवधि के दौरान कुछ बाहरी लोग बिना अनुमति विद्यालयों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पठन-पाठन प्रभावित होता है.



इसी को देखते हुए जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं. जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षण अवधि में अभिभावक के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति का विद्यालय में प्रवेश नहीं होना चाहिए. साथ ही सभी विद्यालयों की दीवार पर स्पष्ट रूप से यह अंकित कराने का निर्देश दिया गया है कि शिक्षण अवधि में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है.

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला (Photo credit;ETV Bharat)



आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों के निरीक्षण और अनुश्रवण के लिए शासन-प्रशासन की ओर से पहले से अधिकारी नामित हैं और उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों की व्यवस्था की निगरानी की जाती है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.