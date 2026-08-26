गाजीपुर में सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर-पत्रकार प्रतिबंधित, स्कूल में जाने से पहले लेनी होगी अनुमति
प्रशासन ने शिक्षण अवधि के दौरान पठन-पाठन प्रभावित होने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 1:21 PM IST
गाजीपुर: जिले के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बड़ा निर्देश जारी किया है. जिलाधिकारी के मुताबिक किसी भी सरकारी स्कूल में यूट्यूबर या पत्रकार को जाना है तो संबंधित स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ को पहले सूचना देनी होगी. प्रशासन का कहना है कि शिक्षण अवधि के दौरान कुछ बाहरी लोग बिना अनुमति विद्यालयों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पठन-पाठन प्रभावित होता है.
इसी को देखते हुए जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं. जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षण अवधि में अभिभावक के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति का विद्यालय में प्रवेश नहीं होना चाहिए. साथ ही सभी विद्यालयों की दीवार पर स्पष्ट रूप से यह अंकित कराने का निर्देश दिया गया है कि शिक्षण अवधि में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है.
आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों के निरीक्षण और अनुश्रवण के लिए शासन-प्रशासन की ओर से पहले से अधिकारी नामित हैं और उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों की व्यवस्था की निगरानी की जाती है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के महाहर स्थित प्राथमिक विद्यालय की कथित बदहाली का मामला चर्चा में है. आरोप है कि विद्यालय की स्थिति दिखाने पहुंचे एक स्थानीय यूट्यूबर को प्रधानाध्यापक ने रोक दिया और उसके दो साथियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई.
इसके बाद सवाल उठ रहा है कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने कैसे आएगी. हालांकि जिलाधिकारी का स्पष्ट कहना है कि पत्रकार या यूट्यूबर विद्यालय जाना चाहते हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक या संबंधित बीईओ को सूचना देकर जाएं. यानी प्रशासन का जोर प्रवेश पर पूरी रोक लगाने से ज्यादा शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न होने और प्रवेश को व्यवस्थित करने पर है.
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