गुरुग्राम में यूट्यूबर ने गाय को खिलाए नॉनवेज मोमोज़, बवाल के बाद आरोपी अरेस्ट, FIR दर्ज
हरियाणा के गुरुग्राम में एक यूट्यूबर ने गाय को नॉन वेज मोमोज खिला दिए जिसके बाद बवाल मच गया.
Published : December 9, 2025 at 8:50 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने कथित तौर पर पैसे के लालच में एक गाय को चिकन मोमोज़ खिलाने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने शिकायत पर सोमवार को मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा और फिर जमानत पर उसे छोड़ दिया,
गाय को खिलाए चिकन मोमोज़ : दरअसल न्यू कॉलोनी निवासी एक युवक दो दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित हुड्डा मार्केट में रेहड़ी पर चिकन मोमोज़ खा रहा था, तभी वहां पर एक गाय को युवक ने मोमोज़ खिला दिया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन सक्रिय हो गए और उन्होंने आरोपी युवक की पहचान कर सोमवार को न्यू कॉलोनी से पकड़ लिया. उसके बाद आरोपी युवक को सेक्टर-56 थाने में ले जाया गया और युवक के बारे में शिकायत की गई. शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने फॉलोअर्स के कहने पर और पैसे के लालच में आकर गाय को चिकन मोमोज़ खिलाए थे.
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की : पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप ने कहा कि "हमें शिकायत मिली कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो गाय को नॉनवेज मोमोज़ खिला रहा है. गुरुग्राम पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था. आरोपी की पहचान रितिक के तौर पर हुई थी. उसकी उम्र 28 वर्षीय है और न्यू कॉलोनी गुरुग्राम का रहने वाला है."
