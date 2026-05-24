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अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा: अज्ञात कार की टक्कर से मशहूर यूट्यूबर और बाइक राइडर की मौत

अलीगढ़: अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें यूट्यूबर और बाइक राइडर उद्धव पाठक की मौत हो गई. हादसा NH-91 रिंग रोड स्थित खेरेश्वर चौराहे के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक और एक अज्ञात कार के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, हादसा रोरावर थाना क्षेत्र में खेरेश्वर चौराहे के पास हुआ है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी है. इधर युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.



मृतक की पहचान हाथरस जिले के सासनी निवासी उद्धव पाठक के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उद्धव सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बाइक राइडिंग से जुड़े वीडियो बनाते थे और युवाओं के बीच अच्छी पहचान रखते थे.