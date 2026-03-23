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बादशाह के गाने पर चला हरियाणा पुलिस का "हंटर", 154 यूट्यूब वीडियो और 703 इंस्टा रील्स कराए डिलीट

चंडीगढ़ : हरियाणा पुलिस ने बताया कि रैपर और सिंगर बादशाह के विवादित गाने 'टटिहरी' से जुड़े 857 लिंक अब तक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय में और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हटा दिए गए हैं

यूट्यूब वीडियो, इंस्टा रील्स हटाए गए : 6 मार्च को पंचकूला में एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बादशाह ने अपने हालिया म्यूज़िक वीडियो ‘टटिहरी’ में आपत्तिजनक बोल और विज़ुअल्स का इस्तेमाल किया है. हरियाणा पुलिस ने कहा कि उसने "आपत्तिजनक गाने" के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कड़े कदम उठाए हैं. पुलिस ने एक बयान में कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय में, गाने से जुड़े अब तक कुल 857 लिंक हटाए गए हैं, जिनमें 154 यूट्यूब वीडियो और 703 इंस्टाग्राम्स रील्स शामिल हैं.

प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया गया : बयान में कहा गया, "संबंधित प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें गाने के सभी वर्शन जिनमें दोबारा अपलोड किए गए वीडियो, शॉर्ट वीडियो और अन्य फॉर्मेट शामिल हैं, उनको हटाने का निर्देश दिया गया है. ये कदम महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अपमानजनक संदर्भ वाले आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है."

कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी : DGP अजय सिंघल ने कहा कि महिलाओं और नाबालिगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ‘टटिहरी’ जैसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने और समाज को एक कड़ा संदेश देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी को और मज़बूत किया गया है.

एडीजीपी ने दी चेतावनी : DGP ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि हरियाणा सरकार एक सुरक्षित और ज़िम्मेदार डिजिटल माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इस संबंध में पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. ADGP और पंचकूला कमिश्नर सिबाश कबीराज ने कहा कि प्रतिबंधित गाने का इस्तेमाल करके रील्स, शॉर्ट्स या किसी भी अन्य तरह के वीडियो बनाने या शेयर करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बादशाह ने मांगी माफी : 19 मार्च को पुलिस ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बताया कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिन्हें बादशाह के नाम से जाना जाता है, पंचकूला में उनके खिलाफ दर्ज FIR की जांच में शामिल हो गए हैं. रैपर-संगीतकार ने अपने आधिकारिक Instagram हैंडल पर एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि अगर उनके नए गाने से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो उसके लिए वे माफी मांगते हैं. उन्होंने 13 मार्च के राज्य महिला आयोग के एक आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें पानीपत के SP को 6 मार्च के समन के संबंध में FIR दर्ज करने और उन्हें गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया गया था.