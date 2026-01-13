गुरुग्राम में यूट्यूब देखकर रची हत्या की साजिश, 14 साल पुराने विवाद में मौसी के बेटे को उतारा मौत के घाट
गुरुग्राम में 14 साल पुराने व्यवसायिक विवाद के चलते मौसी के बेटे ने रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या की.
January 13, 2026
गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में आरोपियों ने यूट्यूब वीडियो देखकर वारदात को अंजाम दिया था. इसके साथ ही आरोपियों ने वारदात के बाद पुलिस से बच निकलने की पूरी योजना भी ऑनलाइन वीडियो के जरिए तैयार की थी.
सड़क किनारे मिला था खून से लथपथ शव: इस पूरे मामले में पुलिस PRO संदीप कुमार ने बताया कि, "बीते 6 जनवरी को थाना सेक्टर-10, गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-37D स्थित रामा पार्क के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा है.मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. मृतक की पहचान 50 वर्षीय संजय शर्मा, निवासी बसई एन्क्लेव पार्ट-2, गुरुग्राम के रूप में हुई."
बेटे की शिकायत पर दर्ज हुआ हत्या का केस: पुलिस PRO संदीप कुमार ने आगे बताया कि, "मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. शुरुआती जांच में यह मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि घटनास्थल पर कोई ठोस सुराग मौजूद नहीं था. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच शुरू की."
अपराध शाखा ने ऐसे सुलझाई गुत्थी: इस बीच अपराध शाखा पालम विहार की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई. पुलिस ने मुख्य आरोपी गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर शर्मा (56) को देहरादून से और उसके साथी अनिल (48) को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया.
14 साल पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह: पुलिस PRO संदीप ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गुरुदत्त शर्मा मृतक का मौसी का लड़का था. दोनों के बीच वर्ष 2011-12 में क्रेशर बजरी के संयुक्त व्यवसाय को लेकर विवाद हुआ था. यह विवाद समय के साथ गहरी रंजिश में बदल गया, जिसने आखिरकार हत्या का रूप ले लिया.
टक्कर मारकर बाहर निकाला, फिर मारी गोली: आरोपियों ने पहले मृतक की रेकी करवाई, जिसके लिए करीब 10 लाख रुपये खर्च किए. पूर्व नियोजित साजिश के तहत कार से टक्कर मारकर संजय शर्मा को वाहन से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया और फिर बेहद नजदीक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई.
अन्य आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में अन्य लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. यह केस यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और अपराध की नई प्रवृत्तियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
