शिमला के रोहड़ू में युवक को लगी गोली, गाड़ी से गन और कारतूस बरामद

शिमला: जिला के रोहड़ू थाना क्षेत्र के अंतर्गत धमवानी जंगल में शिकार के दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो गया. घायल युवक को इलाज के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है. घटना रविवार शाम की है. पुलिस ने मामले में गन और कारतूस बरामद कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी मामले में नहीं हुई है, लेकिन तीन युवकों के नाम सामने आए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने थाना रोहड़ू में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 3(5) बीएनएस और 25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता मीना राम निवासी टिक्कर, शिमला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 'रविवार की शाम करीब 4:45 बजे मुझे गांव के ही व्यक्ति का फोन आया. उसने बताया कि गांव का युवक लकी बकरियां चराने धमवानी जंगल गया था, जहां उसे गोली लगी है. इसके बाद पता चला कि कुछ लोग उसे एक गाड़ी में डालकर जब्ली कैंची की तरफ जा रहे हैं. मैंने तुरंत गाड़ी को रोक लिया. गाड़ी में टिक्कर गांव के ही तीन युवक मौजूद थे. ये तीनों व्यक्ति शिकार करने गए थे.'

गाड़ी से गन और जिंदा कारतूस बरामद

वहीं, गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक डबल बैरल गन, एक बैग में कुछ जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किए. घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद शिमला में इलाज के लिए भेजा गया है. एसपी संजीव गांधी ने सोमवार को बताया कि 'गन और कारतूस कब्जे में लेकर उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि गोली गलती से चली या जानबूझकर चलाई गई. तीनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.'