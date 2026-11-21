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दिनेशपुर में रास्ता रोकने के विवाद में युवकों पर जानलेवा हमला, एक के गले में 24 तो दूसरे को लगे 18 टांके

रास्ता रोकने के मामूली विवाद पर खूनी संघर्ष ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में दो युवकों पर धारदार हथियारों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि रास्ता रोकने और कहासुनी के विवाद में तीन युवकों ने बाइक सवार दो दोस्तों पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों को उनके घावों पर कई टांके लगाने पड़े. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दुर्गा कॉलोनी वार्ड नंबर तीन निवासी 21 वर्षीय अभिषेक बाछाड़ अपने दोस्त शुभम मंडल के साथ रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था. इसी दौरान लाटनेशन के पास कथित तौर पर अभिजीत सिंह देउपा उर्फ अंशु, कमल सिंह राणा और अनुज राय ने दोनों युवकों का रास्ता रोक लिया. रास्ता रोकने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज होने लगी.