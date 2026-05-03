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भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए युवाओं में बनाया 'वेस्ट से नेस्ट', दाना-पानी और आशियाने की अनोखी पहल

नारियल के खोल के अंदर प्राकृतिक नमी बनी रहती है, जो गर्मी में भी पक्षियों के बच्चों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है.

पक्षियों के लिए वेस्ट से नेस्ट
पक्षियों के लिए वेस्ट से नेस्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 5:14 PM IST

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जयपुर: भीषण गर्मी में जहां इंसान खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, वहीं बेजुबान पक्षी अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं. ऐसे में जयपुर के कुछ युवाओं ने इन पक्षियों के लिए अभियान शुरू किया है, जो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि संवेदनशील समाज की तस्वीर भी पेश करता है. वेस्ट समझकर फेंके जाने वाले नारियल के खोल अब पक्षियों के लिए घर बन रहे हैं.

अनोखी सोच से समाधान : जयपुर के दिनेश बागड़ा और उनकी टीम ने एक छोटी-सी लेकिन प्रभावी पहल शुरू की है. आमतौर पर लोग नारियल पानी पीने के बाद उसके खोल को कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन इन युवाओं ने उसी वेस्ट को वंडर में बदल दिया. दिनेश में बताया कि वो मंडियों और फुटपाथ पर लगी दुकानों से फेंके गए नारियल के खोल इकट्ठा करते हैं. फिर इनमें छेद कर रस्सी बांध देते हैं और इन्हें बड़, पीपल, नीम जैसे पेड़ों पर टांग दिया जाता है. ये खोल प्राकृतिक घोंसलों की तरह काम करते हैं, जहां पक्षी खासकर गौरैया सुरक्षित रूप से अपने अंडे दे सकती हैं.

नारियल के खोल में घोंसला बना रहे युवा (ETV Bharat Jaipur)

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गौरैया के लिए सुरक्षित आशियाना : नारियल के खोल की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर प्राकृतिक नमी बनी रहती है, जो गर्मी में भी पक्षियों के बच्चों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है. लगभग तीन महीने बाद ये खोल अपने आप फट जाता है, जिससे पक्षियों को प्राकृतिक रूप से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है. इस अभियान की खासियत ये भी है कि इसमें किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं है.

टीम के सदस्य राजू बागड़ा बताते हैं कि उनकी करीब 100 लोगों की टीम है, जो पूरी तरह वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करती है. पानी के लिए भी उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया है. घर में इस्तेमाल हो चुकी पुरानी मटकी को तोड़कर उसे परिंडे के रूप में पेड़ों पर लगा देते हैं. इससे पक्षियों को ठंडा पानी मिलता है और कचरे का भी सही उपयोग हो जाता है.

वेस्ट से बनाया नेस्ट
वेस्ट से बनाया नेस्ट (ETV Bharat Jaipur)

हर घर से शुरू हो बदलाव की पहल : युवाओं की ये टीम केवल शहर तक सीमित नहीं है. जयपुर के आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये युवा सक्रिय हैं. गांवों में बने पानी के कांटों (जल पात्रों) की सफाई कर उसमें ताजा पानी भरने का काम भी किया जा रहा है, ताकि गर्मी में पक्षियों को स्वच्छ पानी मिल सके. उनका मानना है कि अगर हर व्यक्ति अपने घर के बाहर एक परिंडा और एक घोंसला लगा दे, तो ये छोटा-सा प्रयास एक बड़े अभियान में बदल सकता है.

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने स्तर पर इस काम की शुरुआत करें. ये टीम जहां भी घोंसले और परिंडे लगाती है, वहां स्थानीय लोगों को उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है. इससे ये अभियान केवल एक टीम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है.

ये खोल प्राकृतिक घोंसलों की तरह काम करते हैं
ये खोल प्राकृतिक घोंसलों की तरह काम करते हैं (ETV Bharat Jaipur)

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'वेस्ट टू वंडर' की सोच को जमीन पर उतारते युवा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए वेस्ट टू वंडर और रीड्यूस-रीयूज-रीसायकल (Triple R) के मंत्र को ये युवा जमीन पर उतार रहे हैं. ये पहल पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और मानवीय संवेदनाओं का बेहतरीन उदाहरण है. बहरहाल, आज के दौर में जब जरूरत है कि इंसान केवल अपनी नहीं, बल्कि उन बेजुबानों की भी सुने जो अपनी तकलीफ बयां नहीं कर सकते. जयपुर के इन युवाओं की पहल ये सिखाती है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं.

पेड़ों पर टांग दिए गए नारियल के खोल
पेड़ों पर टांग दिए गए नारियल के खोल (ETV Bharat Jaipur)

डीडवाना-कुचामन में 'हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर' होंगे शुरू : भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. चिकित्सा विभाग में जिला प्रभारी अधिकारी डॉ. राम बाबू जायसवाल ने कुचामन सिटी में समीक्षा बैठक लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. जिला प्रभारी अधिकारी डॉ. राम बाबू जायसवाल ने कहा कि हीटवेव को देखते हुए सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां, पानी और कूलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

चिकित्सा विभाग की कुचामन सिटी में समीक्षा बैठक
चिकित्सा विभाग की कुचामन सिटी में समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

हर चिकित्सा संस्थान में 'हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर' बनाया जाएगा ताकि मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके और किसी को भटकना न पड़े. गर्मी के मौसम में फूड पॉइजनिंग और जलजनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों और पेयजल की नियमित जांच के निर्देश भी दिए गए हैं. CMHO डॉ. नरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी अपील है कि लोग दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लें. सिर को ढककर रखें और हल्के कपड़े पहनें. अगर किसी को हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें.

Last Updated : May 3, 2026 at 5:14 PM IST

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