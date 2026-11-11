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घास भैरू की सवारी में खेली गई अंगारों की 'होली', 150 से अधिक युवा-बच्चे झुलसे

परंपरा के नाम पर केकड़ी में बारूद का तांडव ( ETV Bharat )

केकड़ी (अजमेर) : दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर केकड़ी में घास भैरू की सवारी के दौरान एक बार फिर परंपरा के नाम पर बारूद का खतरनाक खेल देखने को मिला. मंगलवार रात युवाओं की टोलियों ने एक-दूसरे पर जमकर खतरनाक पटाखे फेंके और अंगारों की होली खेली. पटाखों की चपेट में आने से 150 से अधिक युवा और बच्चे झुलस गए. इनमें चार गंभीर घायलों का राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है. केकड़ी जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. नवीन जांगीड़ ने बताया कि रात को करीब 76 लोग जली हुई अवस्था में आए थे, जिनमें से दो की गंभीर हालत होने पर सुबह अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है.

घास भैरू की सवारी की परंपरा करीब 300 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जा रही है. पहले बैलों को सवारी खींचने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके पैरों के पास पटाखे फोड़े जाते थे, लेकिन पिछले ढाई दशक से इस परंपरा में पटाखों को एक-दूसरे पर फेंकने का खतरनाक चलन बढ़ता गया. अब यह आयोजन आतिशबाजी के बीच पटाखा युद्ध का रूप ले चुका है. मंगलवार को सुबह से ही पटाखेबाजी का दौर शुरू हो गया था.