घास भैरू की सवारी में खेली गई अंगारों की 'होली', 150 से अधिक युवा-बच्चे झुलसे
परंपरा के नाम पर केकड़ी में बारूद का तांडव, पटाखों से चार गंभीर झुलसे, टेलर की दुकान में लगी आग
Published : November 11, 2026 at 11:58 AM IST
केकड़ी (अजमेर) : दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर केकड़ी में घास भैरू की सवारी के दौरान एक बार फिर परंपरा के नाम पर बारूद का खतरनाक खेल देखने को मिला. मंगलवार रात युवाओं की टोलियों ने एक-दूसरे पर जमकर खतरनाक पटाखे फेंके और अंगारों की होली खेली. पटाखों की चपेट में आने से 150 से अधिक युवा और बच्चे झुलस गए. इनमें चार गंभीर घायलों का राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है. केकड़ी जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. नवीन जांगीड़ ने बताया कि रात को करीब 76 लोग जली हुई अवस्था में आए थे, जिनमें से दो की गंभीर हालत होने पर सुबह अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है.
घास भैरू की सवारी की परंपरा करीब 300 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जा रही है. पहले बैलों को सवारी खींचने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके पैरों के पास पटाखे फोड़े जाते थे, लेकिन पिछले ढाई दशक से इस परंपरा में पटाखों को एक-दूसरे पर फेंकने का खतरनाक चलन बढ़ता गया. अब यह आयोजन आतिशबाजी के बीच पटाखा युद्ध का रूप ले चुका है. मंगलवार को सुबह से ही पटाखेबाजी का दौर शुरू हो गया था.
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रात करीब 9 बजे गणेश प्याऊ के समीप से घास भैरू की सवारी रवाना हुई तो पटाखों का तांडव चरम पर पहुंच गया. युवाओं की टोलियां एक-दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंकती रहीं. चारों तरफ तेज धमाकों, धुएं और कोलाहल का माहौल बना रहा. इस दौरान कई युवा और बच्चे पटाखों की चपेट में आकर झुलस गए. आतिशबाजी के दौरान सदर बाजार सहित आसपास के इलाकों की बिजली भी बंद कर दी गई.
टेलर की दुकान में लगी आग : पटाखेबाजी के दौरान एक टेलर की दुकान में आग लग गई. आग ने दुकान में रखे कपड़ों, सिलाई मशीन और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते दुकान का सामान जलकर राख हो गया. इस घटना ने पटाखों के इस खेल से होने वाले नुकसान की गंभीरता को उजागर कर दिया. वहीं, घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चार गंभीर घायलों का उपचार जारी है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.
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