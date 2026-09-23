ETV Bharat / state

कानपुर में AIMIM की जनसभा में युवकों ने एक दूसरे पर फेंकीं कुर्सियां, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी

वायरल वीडियो ( Photo credit: ETV Bharat )