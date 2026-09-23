कानपुर में AIMIM की जनसभा में युवकों ने एक दूसरे पर फेंकीं कुर्सियां, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी
एसीपी वीरेन्द्र विक्रम ने बताया कि किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 4:45 PM IST
कानपुर : बाबूपुरवा स्थित ईदगाह मैदान में रविवार को आयोजित AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) की जनसभा के दौरान दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में युवक आपस में कुर्सियां फेंकते हुए दिख रहे हैं.
जनसभा में हुई मारपीट का पूरा वाकया वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए दिख रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है. बाबूपुरवा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि, पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने या संबंधित चौकी में कोई लिखित शिकायत या तहरीर दर्ज नहीं कराई गई है.
क्या बोले जिम्मेदार अफसर?
एसीपी वीरेन्द्र विक्रम ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो थाना बाबूपुरवा क्षेत्र के ईदगाह मैदान की जनसभा का बताया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं मिली है. वीडियो की सत्यता परखने और इसमें दिख रहे युवकों की पहचान के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है. जांच के आधार पर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.
यूथ नगर अध्यक्ष व AIMIM कानपुर फाउंडर उमर मारूफ ने बताया कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त वह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच पर थे. उन्होंने कहा कि जिस वक्त AIMIM प्रमुख मंच से स्पीच दे रहे थे तभी विरोधियों के द्वारा हूटिंग की गई, जिसको लेकर इस तरीके का विवाद हुआ है. मामले का संज्ञान लिया गया है.
(नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है)
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