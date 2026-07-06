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डबल मर्डर से दहला बिहार, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने दो युवकों को गोलियों से भूना

बांका में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने रविवार शाम दो युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी. जानें पूरी मामला-

Banka Double Murder
बांका में डबल मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 8:07 AM IST

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बांका: बिहार के बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर मकदूम्मा पंचायत के बलिया गांव में रविवार शाम करीब पांच बजे दो युवकों की गोली मार कर हत्या कर दी गई. स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने बाइक सवार दोनों युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे दोनों मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर घटना के तुरंत बाद वाहन सहित फरार हो गए.

बलिया गांव में डबल मर्डर: मृतकों की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र की गरीबपुर पंचायत अंतर्गत धर्मराय गांव निवासी अर्जुन सिंह के 40 वर्षीय पुत्र गुंजन सिंह और जगदीश सिंह के 35 वर्षीय पुत्र सिट्टू सिंह के रूप में हुई है. दोनों दिल्ली में मजदूरी करते थे. सिट्टू सिंह कुछ दिन पहले ही दिल्ली से गांव लौटा था, जबकि गुंजन सिंह भी दिल्ली से ही आया हुआ था. दोनों किसी काम से बलिया गांव गए थे और वापस लौट रहे थे.

बांका में डबल मर्डर (ETV Bharat)

घटना का तरीका सुनियोजित: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बेहद करीब से दोनों युवकों को निशाना बनाया और उनके सीने में कई गोलियां दाग दी. गोली लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े. ग्रामीणों ने बताया कि उनके साथ एक तीसरा युवक भी था, जो गोलीबारी शुरू होते ही जान बचाकर भाग निकला. पुलिस इस तीसरे युवक की तलाश में जुटी हुई है.

"दोनों किसी काम से बलिया गांव आए थे और वापस लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आए बदमाशों ने बेहद करीब से दोनों के सीने में गोलियां मार दी. हमलावरों ने घटना को इतनी तेजी से अंजाम दिया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला."-ग्रामीण

जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम: सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेर लिया। कुछ देर बाद बांका के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार, एसडीपीओ अमर विश्वास और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी पहुंच गई. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए, आसपास के लोगों से पूछताछ की और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया.

क्या कहते हैं एसपी: पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला सुनियोजित गोलीबारी का लग रहा है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या अन्य कोई कारण हो सकता है. पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है.

"तीसरे युवक से पूछताछ के बाद घटना के असली कारणों और हमलावरों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं. मामले की जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा"-अमितेश कुमार, पुलिस अधीक्षक

छापेमारी और अपील: पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है. एसपी ने ग्रामीणों से घटना से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने की अपील की है. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अशांति न फैले.

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