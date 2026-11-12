लातेहार में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर में 3 युवकों की मौत
लातेहार में NH- 39 पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को कुचल दिया. हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई.
Published : November 12, 2026 at 7:55 PM IST
लातेहार: जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत नामुदाग गांव के पास NH- 39 पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को कुचल दिया. घटना में तीनों युवकों की मौत हो गई. मृतकों में हीरामन नायक, ननकू नायक और पंकज कुमार शामिल है. सभी नामुदाग के रहने वाले थे.
घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया. वही हादसे की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की. जानकारी के मुताबिक, एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन युवक जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.
घटना के बाद ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश
टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे गंभीर हालत में मनिका अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर पहुंचे और मृतक युवकों के शव के साथ सड़क को जाम कर दिया है. सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई.
इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद मनिका थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया.
घटनास्थल पर पहुंचे विधायक
इधर, घटना के बाद लातेहार से बरवाडीह की ओर लौट रहे विधायक रामचंद्र सिंह भी घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली. विधायक भी लोगों को समझने का प्रयास किया, लेकिन लोग प्रशासन से किसी प्रकार की कोई वार्ता करने को तैयार नहीं थे.
घटना की हो रही है छानबीन
इस संबंध में थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
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