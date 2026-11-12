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लातेहार में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर में 3 युवकों की मौत

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

लातेहार: जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत नामुदाग गांव के पास NH- 39 पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों को कुचल दिया. घटना में तीनों युवकों की मौत हो गई. मृतकों में हीरामन नायक, ननकू नायक और पंकज कुमार शामिल है. सभी नामुदाग के रहने वाले थे.

घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी