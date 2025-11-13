RTO में मोटर वाहन उप निरीक्षक के 377 पद खाली, सड़कों पर बेलगाम वाहनों की अटकी मॉनिटरिंग, सिस्टम की नजर कोर्ट पर
प्रदेश में कोर्ट में अटकी एक भर्ती के बाद राज्य में मोटर वाहन उप निरीक्षक के खाली पदों की तादाद 377 तक पहुंच गई है.
Published : November 13, 2025 at 1:06 PM IST
जयपुर : प्रदेश में एक तरफ सड़कों पर दौड़ रहे बेतरतीब वाहनों के कारण हादसों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी ओर ऐसे वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार महकमा स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. आलम यह है कि 197 रिक्त पदों से शुरू हुआ सिलसिला अब 377 तक जा पहुंचा है और परिवहन विभाग आज भी मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर भर्ती का बाट जोह रहा है. दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिवहन विभाग में मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों के लिए साल 2021 में भर्ती निकाली गई थी, जो पात्रता शर्तों में बदलाव के बाद कोर्ट में अटकी हुई है.
चार साल से लंबित भर्ती : साल 2021 की इस भर्ती के अभ्यर्थी रहे महेंद्र सिंह ने बताया कि इस भर्ती के लिए सरकार की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है. ऐसे में परिवहन विभाग में निरीक्षण और प्रवर्तन के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं होने के कारण न सिर्फ सड़क सुरक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि राजस्व और आमजन दोनों का नुकसान हो रहा है. भर्ती का इंतजार कर रहे एक और अभ्यर्थी लोकेश ने बताया कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के तहत राजस्थान परिवहन विभाग में 197 पदों के लिए मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती 2021 में निकाली गई थी. बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचाई है, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोर्ट में मामला लंबित है. उनकी मांग है कि भर्ती को जल्द निस्तारित कराया जाए, ताकि 197 नहीं बल्कि वर्तमान में खाली चल रहे सभी 377 पदों पर भर्ती हो. अभ्यर्थियों का कहना है कि चार साल से ये भर्ती अटकी है, जबकि इस बीच बड़ी तादाद में अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और विभाग की फील्ड वर्किंग लगभग ठप है.
इस कारण कोर्ट पहुंची भर्ती : मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती के लंबित होने की अहम वजह शैक्षणिक योग्यता को लेकर उत्पन्न विवाद है. 24 नवंबर 2021 को जारी विज्ञापन में योग्यता के रूप में तीन वर्षीय यांत्रिक अभियांत्रिकी (Mechanical Engineering) या ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी (Automobile Engineering) में डिप्लोमा को ही पात्र माना गया था. ये योग्यता राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 की अनुसूची-1 के मुताबिक थी. हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद 15 दिसंबर 2021 को चयन बोर्ड ने एक नया आदेश जारी करते हुए उच्चतर योग्यता धारकों यानी बी.टेक (B.Tech) डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए पात्र घोषित कर दिया. इस फैसले के खिलाफ डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया.
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डिप्लोमा अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए 15 दिसंबर 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने साफ किया कि केवल डिप्लोमा या डिप्लोमा + बीटेक वाले ही इस भर्ती में योग्य माने जाएंगे, जबकि केवल बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे. इसके बाद राज्य सरकार और बीटेक अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर कर दी, जिसके कारण ये भर्ती अब तक अदालत में विचाराधीन है. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार विभागीय नियमों के विपरीत जाकर बीटेक धारकों को शामिल करना चाहती है, जबकि नियमों में इस योग्यता का कहीं उल्लेख नहीं है.
परिवहन विभाग में स्टाफ की भारी कमी : अभ्यर्थी लोकेश ने बताया कि आज विभाग के पास न तो पर्याप्त मोटर वाहन उप निरीक्षक हैं, न ही निरीक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है. फिटनेस परमिशन, नए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन अनुमति जैसी फाइलें महीनों तक पड़ी रहती हैं. इससे विभाग को राजस्व नुकसान हो रहा है और जनता के काम भी समय पर नहीं हो पा रहे.
हादसों से जुड़ा हुआ तंत्र : राजस्थान में बीते एक महीने में जयपुर, फलोदी, जैसलमेर में हुई बड़ी दुर्घटनाओं ने विभाग की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि अगर फील्ड में पर्याप्त उप निरीक्षक होते तो भारी वाहनों की चेकिंग और फिटनेस जांच समय पर होती और कई हादसे रोके जा सकते थे. सभी में आरटीओ की ओर से सघन जांच के जरिए दुर्घटना को रोका जा सकता था.
हाल में हुए सड़क हादसे :
- जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में डंपर चालक की लापरवाही से 14 लोगों की मौत हुई. इसका कारण डंपर का रॉन्ग साइड आना और तेज रफ्तार में रहना था.
- फलोदी (जोधपुर) में बस-ट्रेलर भिड़ंत में 15 यात्रियों ने जान गंवाई. इसमें हाई-वे पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को जिम्मेदार माना गया.
- जैसलमेर बस हादसे में करीब 28 लोग काल का ग्रास बने. इस हादसे में बस परमिट की शर्तों के विरुद्ध मॉडिफाइड हुई थी.
'परिवहन विभाग के हालात चिंतनीय' : राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अनुसार सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि परिवहन विभाग में 1650 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन सिर्फ 500 पदों पर ही परीक्षा कराकर पल्ला झाड़ लिया गया. विभाग में RTO इंस्पेक्टर और मोटर वाहन उप निरीक्षक दोनों की भारी कमी है. जब सड़कों पर नियंत्रण रखने वाले ही नहीं होंगे तो दुर्घटनाएं कैसे रुकेंगी? यूनियन ने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से अपील करते हुए कहा कि 2021 की भर्ती को जल्द से जल्द कोर्ट से क्लियर कराया जाए और नए पद भी बढ़ाए जाएं.
राज्य को हो रहा नुकसान :
- परिवहन विभाग में निरीक्षकों की कमी के कारण हर माह करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है.
- सड़क हादसों में जानमाल का नुकसान बढ़ रहा है.
- फिटनेस जांच, प्रदूषण नियंत्रण और लाइसेंस प्रक्रिया लंबित रहने से जनता में असंतोष बढ़ा है.
सरकार और सक्षम अधिकारियों का जवाब : उपमुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि भर्ती को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है. सरकार भर्तियां करना चाहती है, लेकिन मामला न्यायालय में होने के कारण कोर्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है. आदेश मिलते ही खाली पदों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि ये भर्ती फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, जैसे ही वहां से कोई निर्णय होगा, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. इस बीच प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हो रही हैं, जिन पर लगाम के लिए फील्ड स्तर पर सख्त प्रवर्तन, नियमित जांच और प्रशिक्षित निरीक्षकों की नियुक्ति को जरूरी माना जा रहा है.