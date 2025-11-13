ETV Bharat / state

RTO में मोटर वाहन उप निरीक्षक के 377 पद खाली, सड़कों पर बेलगाम वाहनों की अटकी मॉनिटरिंग, सिस्टम की नजर कोर्ट पर

जयपुर : प्रदेश में एक तरफ सड़कों पर दौड़ रहे बेतरतीब वाहनों के कारण हादसों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी ओर ऐसे वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार महकमा स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. आलम यह है कि 197 रिक्त पदों से शुरू हुआ सिलसिला अब 377 तक जा पहुंचा है और परिवहन विभाग आज भी मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर भर्ती का बाट जोह रहा है. दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिवहन विभाग में मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों के लिए साल 2021 में भर्ती निकाली गई थी, जो पात्रता शर्तों में बदलाव के बाद कोर्ट में अटकी हुई है.

चार साल से लंबित भर्ती : साल 2021 की इस भर्ती के अभ्यर्थी रहे महेंद्र सिंह ने बताया कि इस भर्ती के लिए सरकार की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है. ऐसे में परिवहन विभाग में निरीक्षण और प्रवर्तन के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं होने के कारण न सिर्फ सड़क सुरक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि राजस्व और आमजन दोनों का नुकसान हो रहा है. भर्ती का इंतजार कर रहे एक और अभ्यर्थी लोकेश ने बताया कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1963 के तहत राजस्थान परिवहन विभाग में 197 पदों के लिए मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती 2021 में निकाली गई थी. बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद पहुंचाई है, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोर्ट में मामला लंबित है. उनकी मांग है कि भर्ती को जल्द निस्तारित कराया जाए, ताकि 197 नहीं बल्कि वर्तमान में खाली चल रहे सभी 377 पदों पर भर्ती हो. अभ्यर्थियों का कहना है कि चार साल से ये भर्ती अटकी है, जबकि इस बीच बड़ी तादाद में अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और विभाग की फील्ड वर्किंग लगभग ठप है.

युवाओं ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. हादसों पर लगेगी लगाम! : IIT मद्रास के साथ अलवर पुलिस का पायलट प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट खत्म करेगी FPS तकनीक

इस कारण कोर्ट पहुंची भर्ती : मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती के लंबित होने की अहम वजह शैक्षणिक योग्यता को लेकर उत्पन्न विवाद है. 24 नवंबर 2021 को जारी विज्ञापन में योग्यता के रूप में तीन वर्षीय यांत्रिक अभियांत्रिकी (Mechanical Engineering) या ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी (Automobile Engineering) में डिप्लोमा को ही पात्र माना गया था. ये योग्यता राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 की अनुसूची-1 के मुताबिक थी. हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद 15 दिसंबर 2021 को चयन बोर्ड ने एक नया आदेश जारी करते हुए उच्चतर योग्यता धारकों यानी बी.टेक (B.Tech) डिग्री धारकों को भी आवेदन के लिए पात्र घोषित कर दिया. इस फैसले के खिलाफ डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया.

पढ़ें. जयपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहन चपेट में लिए, 14 की मौत, कई घायल

राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डिप्लोमा अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए 15 दिसंबर 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने साफ किया कि केवल डिप्लोमा या डिप्लोमा + बीटेक वाले ही इस भर्ती में योग्य माने जाएंगे, जबकि केवल बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे. इसके बाद राज्य सरकार और बीटेक अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर कर दी, जिसके कारण ये भर्ती अब तक अदालत में विचाराधीन है. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार विभागीय नियमों के विपरीत जाकर बीटेक धारकों को शामिल करना चाहती है, जबकि नियमों में इस योग्यता का कहीं उल्लेख नहीं है.