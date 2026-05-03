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पलामू और गढ़वा के युवाओं ने क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को जगह देने पर पूछे सवाल, चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

पलामू में युवाओं ने क्षेत्रीय भाषा के तौर पर नागपुरी को रखने का सरकार से आधार पूछा है.

Palamu Collectorate
पलामू समाहरणालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 2:45 PM IST

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पलामू: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कैबिनेट ने नियमावली मंजूर कर दी है. पलामू और गढ़वा के इलाके के लिए नागपुरी एवं कुडुख को स्थानीय भाषा के रूप में नोटिफाई किया गया है. पलामू एवं गढ़वा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसे भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में नोटिफाई करने के लिए आंदोलन चल रहा है.

कैबिनेट के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए युवा

कैबिनेट के फैसले के खिलाफ पलामू एवं गढ़वा के युवा एकजुट हैं और सूचना के अधिकार के तहत सरकार से यह जानकारी मांगी है कि इस इलाके में क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुडुख का चयन किस आधार पर किया गया है? युवाओं की टीम ने पूरे मामले में कैबिनेट सेक्रेट्री और विजिलेंस डिपार्टमेंट से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है.

पलमुआ भाषा संघर्ष समिति का आंदोलन का ऐलान

कुछ दिनों पहले पलामू में पलमुआ भाषा संघर्ष समिति का गठन किया गया था. समिति ने आंदोलन की घोषणा की है और पहले चरण में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है. संघर्ष समिति के सदस्य राहुल दुबे ने कहा कि पलामू और गढ़वा के अधिकतर छात्र भोजपुरी, मगही और हिंदी भाषी है. नागपुरी भाषा स्कूल के साथ-साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई नहीं जा रही है, ना ही इसकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था है.

छात्रों के भविष्य और समान अवसर का मामला: राहुल दुबे

राहुल दुबे ने कहा कि यह मामला केवल भाषा का नहीं है बल्कि छात्रों के भविष्य और समान अवसर का है. पूरे मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की भी तैयारी चल रही है. पलमुआ भाषा संघर्ष समिति से सैकड़ों की संख्या में युवा जुड़े हुए हैं.

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पलमुआ भाषा संघर्ष समिति
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NAGPURI AS REGIONAL LANGUAGE
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