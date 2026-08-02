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गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर स्टंटबाज़ी, वीडियो वायरल होने के बाद जांच जारी

हरियाणा के गुरुग्राम में तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर स्टंट करने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Youths perform dangerous stunt while sitting on the roof of a Scorpio in Gurugram video goes viral
गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर खुलेआम स्टंटबाज़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 7:54 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में बीच सड़क खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर आधा दर्जन से अधिक युवक-युवतियां बैठी नजर आ रही हैं. वीडियो में वाहन सड़क पर दौड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि युवक अपनी और अन्य लोगों की जान को जोखिम में डालते हुए स्टंट कर रहे हैं.

यातायात नियमों की अनदेखी : बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के उद्देश्य से बनाया गया था. स्टंटबाजी के दौरान यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने इस तरह की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का ये मामला शहर में कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा रहा है.

गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर स्टंटबाज़ी (ETV Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच : उधर, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस वीडियो के आधार पर वाहन और उसमें सवार लोगों की पहचान करने में जुटी है. पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : August 2, 2026 at 7:54 PM IST

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