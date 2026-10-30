ETV Bharat / state

एटा में सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत

एटा सड़क हादसे में दो युवकों की मौत ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा: जनपद के रिजोर थाना क्षेत्र में निधौली खुर्द के पास बुधवार शाम हुए दो बाइकों की टक्कर में घायल दोनों युवकों की मौत हो चुकी है, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच में जुट गई है.

रिज़ोर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के अनुसार, निधौली खुर्द गांव के पास बुधवार को दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मोहन को आगरा रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई.