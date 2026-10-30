एटा में सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:51 PM IST
एटा: जनपद के रिजोर थाना क्षेत्र में निधौली खुर्द के पास बुधवार शाम हुए दो बाइकों की टक्कर में घायल दोनों युवकों की मौत हो चुकी है, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच में जुट गई है.
रिज़ोर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के अनुसार, निधौली खुर्द गांव के पास बुधवार को दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मोहन को आगरा रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई.
वहीं, हादसे में गंभीर रूप से घायल बीएससी छात्र नितेश ने भी उपचार के दौरान गुरूवार को दम तोड़ दिया. दोनों युवकों की मौत से परिवार समेत, गांव में मातम का मोहौल है. मरने के बाद, मोहन का शव लेकर परिजन एटा पहुंचे हैं, जहां उसका दाह संस्कार किया जाएगा.
वहीं रिज़ोर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने हादसे में घायल दूसरे युवक मोहन की मौत की पुष्टी करते हुए, बताया की इलाज के दौरान दो युवकों की मौत हुई है. सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: मिर्जापुर में सड़क के गड्ढे ने छीनी तीन जिंदगी, एटा में रफ्तार के कहर का शिकार हुई महिला
ये भी पढ़ें: सुलतानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में बिहार के 2 लोगों की मौत, 7 घायल