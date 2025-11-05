ETV Bharat / state

कानपुर में कार सवार शोहदों ने युवती को जबरन कार में खींचा; परिजनों को दीं भद्दी-भद्दी गालियां

पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी.

कानपुर में कार सवार शोहदों ने युवती को जबरन कार में खींचा.
कानपुर में कार सवार शोहदों ने युवती को जबरन कार में खींचा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में कार सवार युवकों ने एक युवती को जबरन कार में खींचने की कोशिश की. आरोपियों के चंगुल से किसी तरह बच पाई युवती ने परिजनों को सारी बताई. वहां जब परिजन पहुंची तो युवती रो रही थी. इस बीच कार सवार युवक फिर वहां पहुंचे और परिजनों को भद्दी-भद्दी गालियां देकर फरार हो गए. इसके बाद परिवारवालों ने पुलिस को तहरीर दी और केस दर्ज कराया गया. फिलहाल, दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पनकी थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने बताया की उनकी 19 साल की बेटी मंगलवार रात करीब 8 बजे घर से थोड़ी ही दूर पर जनरल स्टोर की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी. इस दौरान कुछ युवकों ने बेटी का पीछा किया और उसे जबरन कार में खींचने का प्रयास किया.

बेटी किसी तरीके से आरोपियों के चंगुल से छूटी और उसने फोन पर उन्हें जानकारी दी. इसके बाद वह तत्काल अपने पति के साथ मौके पर पहुंचीं, जहां उन्होंने बेटी को जोर-जोर से रोता हुआ देखा. बेटी काफी घबराई हुई थी. पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना और शोहदों द्वारा की गई करतूत के बारे में बताया.

महिला ने बताया कि जब हम लोग बेटी से बातचीत कर रहे थे, तो वह लोग दो गाड़ियों से फिर वहां आ धमके. उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं और भाग निकले.

पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है. उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है.

परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा; ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत

TAGGED:

KANPUR CAR DRAGGING CASE LATEST
YOUTH DRAGGED GIRL IN CAR KANPUR
KANPUR POLICE CASE REGISTERED NEWS
KANPUR CRIME NEWS TODAY CAR GIRL
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.