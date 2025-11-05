कानपुर में कार सवार शोहदों ने युवती को जबरन कार में खींचा; परिजनों को दीं भद्दी-भद्दी गालियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 12:45 PM IST
कानपुर: शहर में कार सवार युवकों ने एक युवती को जबरन कार में खींचने की कोशिश की. आरोपियों के चंगुल से किसी तरह बच पाई युवती ने परिजनों को सारी बताई. वहां जब परिजन पहुंची तो युवती रो रही थी. इस बीच कार सवार युवक फिर वहां पहुंचे और परिजनों को भद्दी-भद्दी गालियां देकर फरार हो गए. इसके बाद परिवारवालों ने पुलिस को तहरीर दी और केस दर्ज कराया गया. फिलहाल, दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
पनकी थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने बताया की उनकी 19 साल की बेटी मंगलवार रात करीब 8 बजे घर से थोड़ी ही दूर पर जनरल स्टोर की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी. इस दौरान कुछ युवकों ने बेटी का पीछा किया और उसे जबरन कार में खींचने का प्रयास किया.
बेटी किसी तरीके से आरोपियों के चंगुल से छूटी और उसने फोन पर उन्हें जानकारी दी. इसके बाद वह तत्काल अपने पति के साथ मौके पर पहुंचीं, जहां उन्होंने बेटी को जोर-जोर से रोता हुआ देखा. बेटी काफी घबराई हुई थी. पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना और शोहदों द्वारा की गई करतूत के बारे में बताया.
महिला ने बताया कि जब हम लोग बेटी से बातचीत कर रहे थे, तो वह लोग दो गाड़ियों से फिर वहां आ धमके. उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं और भाग निकले.
पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है. उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है.
परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.
