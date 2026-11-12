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रांची में कार सवार युवकों की दबंगई, पति-पत्नी को रास्ते में रोककर की मारपीट

रांचीः राजधानी रांची में सड़क पर विवाद और मारपीट की एक घटना सामने आई है. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में स्कूटी से घर लौट रहे पति-पत्नी के साथ कार सवार चार युवकों पर गाली-गलौज, छेड़छाड़, मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. इस मामले को लेकर जगन्नाथपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

आरोप है कि युवकों ने पहले दंपती के साथ अभद्र व्यवहार किया. जब पति ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा, उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए मारपीट की. इस दौरान महिला के कान की सोने की बाली भी छीन लेने का आरोप है. युवकों ने महिला के सिर पर हेलमेट से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।इस संबंध में पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

स्कूटी से घर लौट रहे थे पति-पत्नी

प्राथमिकी के अनुसार, घटना 11 नवंबर 2026 की देर शाम की है. महिला अपने पति के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं. शाम के समय के लोग बाईपास साइड-05 के समीप पहुंचे थे. इसी दौरान सफेद रंग की कार (नंबर JH01FF-8899) पर सवार चार युवक वहां मौजूद थे. आरोप है कि कार में बैठे युवकों ने दंपती के साथ छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी शुरू कर दी. युवकों की इस हरकत का जब पति ने विरोध किया तो मामला बढ़ गया.

विरोध करने पर पति के साथ मारपीट

महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उसके पति ने युवकों की हरकतों का विरोध किया तो चारों उसके साथ मारपीट करने लगे. पति को बचाने के लिए जब वह आगे आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया. आरोप है कि युवकों ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए मारपीट की. इस दौरान उसके कान की सोने की बाली भी छीन ली गई.

हेलमेट से सिर पर किया हमला, जान से मारने की कोशिश

प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया है कि युवकों ने मारपीट के दौरान उसके सिर पर हेलमेट से वार किया. इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. वहीं, उसके पति के साथ भी जमकर मारपीट की गई. आरोपियों ने दंपती के कपड़े तक फाड़ दिए. महिला का आरोप है कि युवकों ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की. इसी बीच कुछ लोगों को वहां आते देख चारों आरोपी मौके से भाग निकले. महिला ने आवेदन में कहा है कि किसी तरह उनकी जान बची.