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अलवर: अर्ध समाधि में बैठे युवाओं को टीकाराम जूली ने खुद बाहर निकाला, प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम

अलवर ग्रामीण के बहादरपुर में विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज युवाओं ने अर्ध समाधि लेने की कोशिश की.

अर्ध समाधि लिए युवकों को टीकाराम जूली ने बाहर निकलवाया
अर्ध समाधि लिए युवकों को टीकाराम जूली ने बाहर निकलवाया (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 5:52 PM IST

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अलवर: अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बहादरपुर में विकास कार्यों की अनदेखी से आक्रोशित युवाओं द्वारा अर्ध समाधि लेने के प्रयास की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली तुरंत समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और युवाओं को बाहर निकलवाया. जूली ने अर्ध समाधि लेकर बैठे युवाओं को निकालने के लिए खुद फावड़ा चलाकर मिट्टी हटाई और उनका हाथ थामकर बाहर निकाला.

घटनास्थल पर ही नेता प्रतिपक्ष जूली ने लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मनरेगा का पैसा नहीं मिलने, पीएम आवास की किश्त रुकने, पेयजल संकट और कचरा प्रबंधन ठप होने सहित अनेक शिकायतें कीं. जूली ने ग्रामीणों से कहा कि अलवर ग्रामीण ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है. सरकार बजट कहां दे रही है, कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, इसका पता ही नहीं है. जमीन पर तो कुछ काम नहीं दिख रहा है. उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं को लेकर अर्ध समाधि लेने की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचे हैं.

अर्ध समाधि में बैठे युवक (ETV Bharat Alwar)

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15 दिन का अल्टीमेटम: जनता की समस्या सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तलब किया. नगर पालिका प्रशासन ने लोगों की समस्याओं का 15 दिन में निराकरण का आश्वासन दिया. गांव की पेयजल समस्या के तत्काल निराकरण के लिए प्रतिपक्ष नेता जूली ने अपने विधायक निधि कोष से करीब 18 लाख रुपये की राशि बोरिंग कराने के लिए देने की घोषणा की.

आंदोलन की चेतावनी: उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं की चिंता नहीं है. वहीं, प्रशासन किस तरह काम कर रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है. जूली ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार नहीं बल्कि प्रदेश में सर्कस चल रहा है. सरकार का जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं है. जूली ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि यदि 15 दिन में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो जनहित में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

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बहादरपुर में युवाओं की अर्ध समाधि
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