ETV Bharat / state

सांसद हमारे ताऊ हैं...कानपुर में फॉर्च्यूनर सवार युवकों की गुंडई, बीच सड़क पुलिस कर्मी को धमकाया

बीच सड़क फॉर्च्यूनर सवार युवकों की गुंडई. ( Photo Credit; VIRAL )

कानपुर : वीआईपी रोड स्थित ग्रीनपार्क चौराहे पर रविवार रात नशे में धुत कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया. एक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि बीच-बचाव करने और वीडियो बनाने पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी को भी देख लेने की धमकी दी. खुद को सांसद भोले सिंह का भतीजा बताने वाले मुख्य आरोपी ने पुलिस कर्मी से अभद्रता की, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए खुद की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के दौरान जब ट्रैफिक कांस्टेबल ने स्थिति को बिगड़ते देख अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, तो मुख्य आरोपी भड़क गया. उसने पुलिस कर्मी की तरफ बढ़ते हुए कहा, सांसद भोले सिंह को जानते हो, ताऊ हैं हमारे. इसके बाद उसने कांस्टेबल का नाम पूछते हुए रौब दिखाने का प्रयास किया, जिस पर मुस्तैद सिपाही ने दो टूक जवाब दिया कि नाम नेमप्लेट पर लिखा है, पढ़ लो. हालात हाथ से निकलते देख पुलिसकर्मी ने तुरंत वायरलेस सेट पर कंट्रोल रूम को संदेश भेजा, "सर, तुरंत फोर्स भेजिए, ये लोग बवाल और बदतमीजी कर रहे हैं." हालांकि, अतिरिक्त पुलिस बल के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी अपनी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर (UP 78 HV 6007) लेकर फूलबाग की तरफ रफूचक्कर हो गए.