ETV Bharat / state

विदेश में फंसे चार युवकों ने रुद्रपुर एसएसपी से लगाई मदद की गुहार, दोषी एजेंटों पर कार्रवाई की मांग

रुद्रपुर: युवा विदेश में नौकरी करने का सपना तो देखते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं. कुछ ऐसा ही तस्वीर दुबई से सामने आई हैं, जहां फंसे चार युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस से गुहार लगाई है. जिसके बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले की जांच सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है है. दुबई में फंसे चार युवकों ने वीडियो के माध्यम से उधमसिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. एसएसपी ने खटीमा कोतवाली पुलिस को मामले की जांच सौंपते हुए मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस को भी घटना की जानकारी दी है.

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें चार युवक जुगेश और लल्लन प्रसाद निवासी खटीमा, जबकि विशाल शर्मा और रंजीत सिंह निवासी रामपुर, उत्तर प्रदेश ने दुबई में फंसे होने की दर्दनाक कहानी साझा की. पीड़ित युवकों का आरोप है कि खटीमा और रुद्रपुर के दो एजेंटों ने उन्हें दुबई में ‘पानी की टूटी पैकिंग’ के कार्य का झांसा देकर विदेश भेजा और इसके बदले उनसे मोटी रकम वसूली गई. लेकिन दुबई पहुंचते ही एजेंटों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें अत्यधिक गर्म व प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने पर विवश किया गया.