'गांव में घुसा तो गोली मार देंगे' बहरोड़ विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी
बहरोड़ विधायक के बेटे को कुछ युवकों ने एक वीडियो में जान से मारने की धमकी दी है.
Published : November 25, 2025 at 10:09 AM IST
बहरोड : विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव के पुत्र और एडहॉक कमेटी के सदस्य मोहित यादव को दो युवकों ने गोली मारने की धमकी दी है. साथ ही इसका एक वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. ढीकवाड सरपंच अजीत यादव ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.
घटना को लेकर मांढण थानाधिकारी किरण सिंह यादव ने कहा कि गांव ढीकवाड के दो युवक नशेड़ी है, जो भिवाड़ी में एक कंपनी में काम करते हैं. सरपंच की ओर से गांव के दो लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है.
ढीकवाड़ में पानी की आपूर्ति निजी खर्च से करा रहा हूं. कान्हावास से पाइपलाइन बिछाकर सप्लाई दी गई. कुछ बदमाशों ने षड्यंत्र करके इसे तोड़ दिया, जिससे सप्लाई में दिक्कत आती है. : अजीत यादव, ढीकवाड सरपंच
वीडियो हुआ वायरल : वीडियो में पानी की समस्या का समाधान नहीं करने को लेकर ढीकवाड़ गांव के दो युवक ने बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव, उनके बेटे मोहित और सरपंच संघ अध्यक्ष अजीत यादव को गोली मारने की धमकी दी. वीडियो में युवक ने कहा कि गांव में अगर पानी नहीं आया तो वोट मांगने गांव में मत आना, नहीं तो जान से मार देंगे. दोनों युवक ढीकवाड़ निवासी चरण सिंह यादव और संजय राजपूत है, जो भिवाड़ी की फैक्ट्रियों में गार्ड की नौकरी करते हैं.
दो बार पहले भी मोहित यादव पर हो चुके हैं हमले : विधायक डॉ. जसवंत यादव व पूर्व विधायक बलजीत यादव के बीच पिछले कई सालों से राजनीतिक रंजिश चली आ रही है. विधायक पुत्र मोहित पर अक्टूबर 2024 में भी मांढ़ण के गांव आनंदपुर में हमला हुआ था, जिसमें 6 लोग पकड़े गए. पूर्व विधायक बलजीत भी इसमें आरोपी हैं. वहीं, 2021 में पूर्व विधायक ने मोहित पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था.