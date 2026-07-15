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हरिद्वार में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के युवकों की पिटाई, वीडियो बनाते रहे लोग

हरिद्वार में बीती रात जमकर हंगामा हुआ, खड़खड़ी इलाके में हरियाणा से आए दो युवकों पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा और पिटाई हुई

HARIDWAR YOUTH BEATEN UP
हरिद्वार अपराध समाचार (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 11:44 AM IST

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हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित खड़खड़ी में देर रात महिला से कथित छेड़छाड़ के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हो गया. बताया जा रहा है कि हरियाणा से आए कुछ यात्रियों ने महिला से छेड़छाड़ की जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ. मौके पर जमा भीड़ ने दो युवकों की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.

हरिद्वार में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में युवकों की पिटाई: जानकारी के अनुसार, आरोप है कि यात्रियों ने पहले एक महिला से अभद्रता की, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ. उसके बाद मौजूद लोगों ने युवकों को पकड़ लिया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. गुस्साई भीड़ ने युवकों के साथ मारपीट कर दी. मारपीट की यह घटना लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कई लोग दो युवकों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही मौके पर कई महिलाएं भी खड़ी हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है.

युवकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल: पहले तो कुछ लोग ही युवकों को पिटाई करते हैं. फिर देखते ही देखते मौके पर अन्य लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बमुश्किल मामले को शांत कराया. पुलिस ने संबंधित पक्षों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं. वहीं लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, इस तरह के मामले: हरिद्वार में बाहर से आए यात्रियों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का यह कोई पहला मामला नहीं है. पूर्व में भी यात्रियों द्वारा अभद्रता और हुड़दंग के मामले सामने आ चुके हैं. कई बार गंगा किनारे शराब पीकर तो कभी महिलाओं से छेड़छाड़ के वीडियो वायरल हुए और पुलिस ने कार्रवाई भी की. साथ ही आरोपियों से माफी भी मंगवाई है.

अधिकारियों ने क्या कहा: नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-

खड़खड़ी क्षेत्र में मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-कुंदन सिंह राणा, कोतवाली प्रभारी, हरिद्वार नगर-

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