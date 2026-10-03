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नशे में धुत दिल्ली के युवकों का हाईवे पर हुड़दंग, महिलाओं का पीछा कर की बदतमीजी, पकड़े गए तो हाथ जोड़कर मांगी माफी

महिलाओं से बदतमीजी करने वाले युवक पुलिस हिरासत में ( Courtesy- Haridwar Police )

हरिद्वार: हरिद्वार के बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को हाईवे पर दिल्ली नंबर की कार सवार चार युवकों पर महिलाओं के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और बदसलूकी करने का आरोप लगा है. आरोप है कि चारों युवक नशे की हालत में थे और महिलाओं के के साथ अभद्रता कर दी. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को हिरासत में ले लिया. महिलाओं की ओर से पुलिस को शिकायत भी दी गई जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.