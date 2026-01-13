हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
हरिद्वार में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. घटना के बाद मृतकों के परिवार में मातम छाया हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 13, 2026 at 6:36 AM IST
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार ऋषिकेश के दो युवकों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब दोनों युवक ज्वालापुर से ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे. ऋषिकुल क्षेत्र में हाईवे पर सहगल पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक करने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे को हायर सेंटर रेफर कर दिया.
मोटरसाइकिल पर सवार भीम यादव पुत्र धर्मवीर यादव और राम खिलावन, निवासी शीशमझाड़ी ऋषिकेश, ज्वालापुर की ओर से ऋषिकेश जा रहे थे. इसी दौरान सामने चल रहे वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक संतुलन खो बैठी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले उनकी पल्सर बाइक डिवाइडर से टकराई और फिर नीचे गिर पड़ी. बाइक से गिरने के बाद दोनों युवक सड़क पर आ गिरे और पीछे से आ रहे वाहन की चपेट में आ गए.
हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कनखल थाने के एसएसआई सतेंद्र भंडारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ओवरटेक करना सामने आया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
महिला की मौत के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: सिडकुल थाना क्षेत्र में हुए हिट एंड रन में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. ज्वालापुर निवासी हर्ष कुमार उर्फ इशू ने पुलिस को शिकायत देकर बताय कि उनकी मां सरिता 19 दिसंबर को सिडकुल स्थित एक कंपनी में काम खत्म करने के बाद घर लौट रही थीं. तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जिसके बाद उनको मेट्रो अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन बीती 23 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. पीड़ित ने पुलिस से आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिनकी मदद से वाहन चालक की पहचान की जा रही है.
