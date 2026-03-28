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बिहार में मेला देखकर लौट रहे थे चार दोस्त, 20 फीट नीचे नदी में गिरी कार, 3 की मौत.. एक लापता

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चौथा दोस्त अभी लापता है. हादसा अरार घाट पुल पर हुआ, जहां एक कार बिजली के खंभे को तोड़ते हुए लगभग 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे नदी में जा गिरी. चारों दोस्त ग्वालपाड़ा में दीनाभद्री मेला देखकर मधेपुरा लौट रहे थे.

देर रात हुआ हादसा, तीन की मौत: पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार रात करीब 1 बजे हुआ. युवक रात 9 बजे स्टेशन चौक से निकले थे. कार अचानक बेकाबू हो गई और बिजली के खंभे से टकराते हुए पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिर गई. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया.

इन चार युवकों के साथ हुआ हादसा (ETV Bharat)

एक युवक की तलाश जारी: मृतकों की पहचान मधेपुरा स्टेशन चौक वार्ड-23 निवासी 28 वर्षीय घनश्याम कुमार, सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के मोकमा निवासी मनोज कुमार के 26 वर्षीय अंकित कुमार और सौर बाजार थाना क्षेत्र के फोरसाहा निवासी प्रमोद यादव के पुत्र 23 वर्षीय वसंत कुमार के रूप में हुई है. लापता युवक की पहचान जयपालपट्टी वार्ड नंबर 15 निवासी सागर कुमार के रूप में हुई है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश में नदी में छानबीन कर रही है.

20 फीट ऊंचे पुल से कार नदी में गिरी (ETV Bharat)

चारों युवक थे दोस्त: मृतकों में शामिल अंकित बीएड एवं सीटीईटी पास था. वह मधेपुरा में रहकर बीपीएसपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वहीं बसंत कुमार बीएड सेकेंड इयर का छात्र था. जबकि घनश्याम कुमार कार ड्राइवर था. घनश्याम भाई में अकेला था. दो छोटी बहन की शादी हो चुकी है, घनश्याम की अभी शादी नहीं हुई थी. वो मधेपुरा भीरखी में रहकर ड्राइवर का काम करता था और चारों आपस में दोस्त थे.