बिहार में मेला देखकर लौट रहे थे चार दोस्त, 20 फीट नीचे नदी में गिरी कार, 3 की मौत.. एक लापता
मधेपुरा में 20 फीट ऊंचे पुल से कार नदी में गिरी, तीन युवकों की मौत, एक लापता. मेला देखकर लौट रहे थे चार दोस्त. पढ़ें
Published : March 28, 2026 at 10:56 AM IST
मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चौथा दोस्त अभी लापता है. हादसा अरार घाट पुल पर हुआ, जहां एक कार बिजली के खंभे को तोड़ते हुए लगभग 20 फीट ऊंचे पुल से नीचे नदी में जा गिरी. चारों दोस्त ग्वालपाड़ा में दीनाभद्री मेला देखकर मधेपुरा लौट रहे थे.
देर रात हुआ हादसा, तीन की मौत: पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार रात करीब 1 बजे हुआ. युवक रात 9 बजे स्टेशन चौक से निकले थे. कार अचानक बेकाबू हो गई और बिजली के खंभे से टकराते हुए पुल की रेलिंग तोड़ नदी में गिर गई. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया.
एक युवक की तलाश जारी: मृतकों की पहचान मधेपुरा स्टेशन चौक वार्ड-23 निवासी 28 वर्षीय घनश्याम कुमार, सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के मोकमा निवासी मनोज कुमार के 26 वर्षीय अंकित कुमार और सौर बाजार थाना क्षेत्र के फोरसाहा निवासी प्रमोद यादव के पुत्र 23 वर्षीय वसंत कुमार के रूप में हुई है. लापता युवक की पहचान जयपालपट्टी वार्ड नंबर 15 निवासी सागर कुमार के रूप में हुई है. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश में नदी में छानबीन कर रही है.
चारों युवक थे दोस्त: मृतकों में शामिल अंकित बीएड एवं सीटीईटी पास था. वह मधेपुरा में रहकर बीपीएसपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वहीं बसंत कुमार बीएड सेकेंड इयर का छात्र था. जबकि घनश्याम कुमार कार ड्राइवर था. घनश्याम भाई में अकेला था. दो छोटी बहन की शादी हो चुकी है, घनश्याम की अभी शादी नहीं हुई थी. वो मधेपुरा भीरखी में रहकर ड्राइवर का काम करता था और चारों आपस में दोस्त थे.
हादसे से पहले किया था लाइव: घटना से लगभग एक घंटा पहले 12 बजे मधेपुरा से ग्वालपाड़ा जाने के दौरान चारों दोस्तों में शामिल मृतक घनश्याम कुमार के सोशल मीडिया पेज से लाइव भी किया गया था. जिसमें देखा गया कि है कि घनश्याम कुमार कार चला रहा है और बगल वाली सीट पर सागर जिसकी तलाश की जा रही है वह बैठा हुआ है. वीडियो में देखा जा रहा है कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी.
क्या कहती है पुलिस: अरार थाना पुलिस ने बताया कि ''जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. कार को नदी से बाहर निकाला गया. तीन शव बरामद हुए है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. कार में सवार एक और शख्स की तलाश की जा रही है.''
प्रशासन ने शुरू किया राहत कार्य: हादसे की खबर सुनकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तीनों मृतक युवा थे और दोस्तों के साथ मेला घूमने गए थे. स्थानीय प्रशासन ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति पर भी गौर किया जा रहा है.
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