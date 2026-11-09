लातेहार में दो मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक की मौत, चार गंभीर रूप से घायल
लातेहार में दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि चार युवक गंभीर रूप से घायल हैं.
Published : November 9, 2026 at 8:30 PM IST
लातेहार: सोमवार देर शाम दो बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां सभी का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है. मृतकों में एक की पहचान सजल चंद्रवंशी के रूप में हुई है, यह लातेहार जिला मुख्यालय के दुरुआ का रहने वाला बताया जा रहा है, बाकी घायलों की पहचान नहीं हो पाई है.
भीषण टक्कर में 2 की मौत, तीन घायल
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के स्टेशन रोड पर दो बाइक के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. एक मोटरसाइकिल पर दो युवक सवार थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर तीन युवक सवार थे. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी.
घायलों को पहुंचाया अस्पताल
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया जबकि चार अन्य लोगों का इलाज जारी है. हालांकि चारों घायलों की स्थिति भी गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी की जा रही है.
घटना के बाद तत्काल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया है. घायलों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है: अशोक पासवान, थाना प्रभारी
हाई स्पीड के कारण हुई दुर्घटना
बताया जा रहा है कि उक्त घटना तेज रफ्तार के कारण हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बाइक काफी रफ्तार में थी और आमने-सामने की टक्कर हो गई. रफ्तार ज्यादा होने के कारण ही दुर्घटना ने भीषण रूप ले लिया. हादसे में यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस युवक की मौत दुर्घटना में हुई है, उसने हेलमेट नहीं पहना था. उसके सिर में चोट लगने के कारण ही मौत होने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस ने मृतक युवक के शव और दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है.
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