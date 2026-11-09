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लातेहार में दो मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV BHARAT )

लातेहार: सोमवार देर शाम दो बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां सभी का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है. मृतकों में एक की पहचान सजल चंद्रवंशी के रूप में हुई है, यह लातेहार जिला मुख्यालय के दुरुआ का रहने वाला बताया जा रहा है, बाकी घायलों की पहचान नहीं हो पाई है.

भीषण टक्कर में 2 की मौत, तीन घायल