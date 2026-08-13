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एक परिवार के कई बच्चे सिलेक्ट, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परिणाम में गड़बड़ी का आरोप

युवाओं ने इस मामले की एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है.

भर्ती परीक्षाओं के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते युवा
भर्ती परीक्षाओं के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते युवा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 3:37 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में युवाओं ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में वन ईयर वेटिंग रूल लागू करने और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में रिक्त पदों पर नौकरी देने की मांग की है. गुरुवार को जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर युवाओं ने भर्तियों के संबंध में अपनी मांगें रखी. साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगाए. युवाओं का आरोप है कि आरएसएसबी बोर्ड की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के परिणाम में कई अनियमिताएं सामने आई हैं. ओएमआर और परिणाम में गड़बड़ी हुई है. युवाओं ने इस मामले की एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है.

युवा नेता लादूराम गोदारा ने बताया कि राजस्थान के बेरोजगारों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल लागू किया जाए. बजट में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा था कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी करने को लेकर नियम बनाएंगे. राजस्थान में सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 54000 पदों पर आयोजित हुई थी, जिसमें 15 से 20 हजार पोस्ट खाली हो रही हैं. राजस्थान की सबसे निम्न श्रेणी की भर्ती में छात्र डिमांड कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी करके युवाओं को नौकरी दी जाए.

युवा नेता लादूराम गोदारा (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने कहा कि युवा अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं, जिसे सरकार को देना चाहिए. प्रक्रियाधीन भर्तियों में वेटिंग रूल लागू करने को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक पर आंदोलन किया जाएगा. आरएलपी के नेतृत्व में युवाओं के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी. गोदारा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 1100 पदों पर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी. 18 अप्रैल को एग्जाम हुआ था और 23 जून को फाइनल परिणाम आया. परिणाम में देखा गया कि एक गांव और एक ही परिवार के तीन बच्चे सिलेक्ट हो गए.

एक ही परिवार के बच्चे सिलेक्ट : तीनों सिलेक्टेड बच्चों की रैंक भी आसपास है. तीन बच्चे एक ही परिवार के सिलेक्ट होकर आसपास की रैंक नहीं ले सकते. वहीं, दूसरे मामले में एक परिवार के दो सगे भाई बहन भी सिलेक्ट हो गए. इस तरह के 20 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक ही परिवार के काफी लोग सिलेक्ट हो गए. एक-दो घर से चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे घरों से बच्चे सिलेक्ट होना सवाल खड़े करता है. 1100 पदों की छोटी सी भर्ती में इतने सारे बच्चे एक परिवार से सिलेक्ट होना संभव नहीं है. एक ही सेंटर से काफी बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनमें रोल नंबर और रैंक आसपास रही हैं.

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लगाया ये आरोप : बूंदी की एक कोचिंग से यह सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन बच्चों ने हाल ही में 12वीं पास की है, वह 17-18 रैंक लेकर आए हैं. युवाओं की मांग है कि इस पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए.

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