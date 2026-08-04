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थार सवार पर्यटकों का हुड़दंग, गाड़ी की छत पर शराब पीकर युवकों ने किया हंगामा, तलाश में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: शहर के रोडवेज बस अड्डे के पास बीती शाम कुछ युवकों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने का मामला सामने आया है. दिल्ली-नैनीताल हाईवे स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर एक थार वाहन की छत पर चढ़कर युवकों ने खुलेआम बीयर पी, शोर-शराबा किया और काफी देर तक उत्पात मचाया. घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

थार में सवार युवक शराब की दुकान के बाहर पहुंचे और वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर उसकी छत पर चढ़ गए. इसके बाद उन्होंने हाथों में बीयर की कैन और बोतलें लेकर जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. युवकों के शोर-शराबे और हरकतों से आसपास मौजूद लोगों, राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा. कई लोग इस दौरान वहां रुक गए और युवकों को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का व्यवहार न करने की सलाह दी.स्थानीय लोगों ने जब युवकों का विरोध किया तो कुछ देर तक बहस भी हुई. लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

वीडियो बनता देख युवक वहां से निकलने की तैयारी करने लगे. इसी बीच किसी ने मामले की सूचना बाजार चौकी पुलिस को दे दी. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही थार सवार युवक वाहन लेकर मौके से फरार हो गए.सूचना मिलने पर बाजार चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने रोडवेज परिसर और हाईवे किनारे सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पी रहे अन्य लोगों के खिलाफ अभियान चलाया. पुलिसकर्मियों ने ऐसे लोगों को मौके से हटाया और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर सख्त चेतावनी दी.