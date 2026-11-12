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यमुनोत्री धाम में कूड़ा ही कूड़ा! युवाओं ने जमा किए 25 कट्टे, स्वच्छता का दिया संदेश

यमुनोत्री धाम में स्वच्छता अभियान ( ETV Bharat )

स्वच्छता अभियान में रुद्रा संगठन के अध्यक्ष आयुष पंवार के नेतृत्व में दर्जनों युवक-युवतियों ने भागीदारी की. वहीं, टीम दीपक बिजल्वाण की ओर से महाबीर पंवार माही, जयराज बिष्ट, सक्षम मेहरा और मनमोहन सिंह ने भी अभियान में सहयोग दिया. युवाओं ने यमुना के घाटों, नदी तट और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को एकत्रित कर सफाई की. उनका कहना था कि यमुनोत्री धाम केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसे में इसकी स्वच्छता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.