यमुनोत्री धाम में कूड़ा ही कूड़ा! युवाओं ने जमा किए 25 कट्टे, स्वच्छता का दिया संदेश
Yamunotri Dham: युवाओं ने कहा धाम को स्वच्छ बनाए रखने के लिए केवल सामाजिक संगठनों के प्रयास पर्याप्त नहीं है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 6:33 PM IST
उत्तरकाशी: यमुनोत्री धाम की स्वच्छता और मां यमुना की निर्मलता बनाए रखने के उद्देश्य से युवाओं ने पहल की है. रुद्रा संगठन के नेतृत्व में युवक-युवतियों ने धाम में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर घाटों और नदी किनारे फैले कचरे की सफाई की. इस दौरान साड़ियां, पुराने कपड़े, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट एकत्रित कर करीब 20 से 25 कट्टे कूड़ा एकत्र किया गया. युवाओं ने स्थानीय व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं से धाम की पवित्रता बनाए रखने तथा नदी और घाटों पर गंदगी नहीं फैलाने की अपील की.
स्वच्छता अभियान में रुद्रा संगठन के अध्यक्ष आयुष पंवार के नेतृत्व में दर्जनों युवक-युवतियों ने भागीदारी की. वहीं, टीम दीपक बिजल्वाण की ओर से महाबीर पंवार माही, जयराज बिष्ट, सक्षम मेहरा और मनमोहन सिंह ने भी अभियान में सहयोग दिया. युवाओं ने यमुना के घाटों, नदी तट और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को एकत्रित कर सफाई की. उनका कहना था कि यमुनोत्री धाम केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसे में इसकी स्वच्छता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
अभियान में शामिल महाबीर पंवार माही ने कहा यमुनोत्री धाम में प्रतिवर्ष देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ धाम में कचरे की समस्या भी सामने आती है. कई बार पुराने कपड़े, साड़ियां, प्लास्टिक और पूजन सामग्री नदी किनारे तथा घाटों पर छोड़ दी जाती हैं. इससे न केवल धाम की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि नदी की स्वच्छता और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है.
उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे पूजन सामग्री और अन्य कचरा नदी में प्रवाहित करने या खुले स्थानों पर छोड़ने के बजाय निर्धारित कूड़ेदानों में ही डालें. धाम को स्वच्छ बनाए रखने के लिए केवल सामाजिक संगठनों के प्रयास पर्याप्त नहीं है इसके लिए मंदिर समिति, जिला पंचायत और जिला प्रशासन को भी संयुक्त रूप से नियमित स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. यात्रा अवधि में सफाई के लिए स्थायी व्यवस्था विकसित करने के साथ कचरे के उचित निस्तारण और निगरानी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
महाबीर पंवार माही ने धाम की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा चारधाम यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर 10 युवाओं को छह माह के लिए वेतन या मानदेय पर स्वच्छता कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए. ये युवा नियमित रूप से यमुना घाटों, मंदिर परिसर और नदी किनारे सफाई व्यवस्था संभाल सकते हैं. इससे धाम में पूरे यात्रा सीजन के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी. साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा.उन्होंने कहा स्थानीय युवाओं को इस व्यवस्था से जोड़ने के कई फायदे होंगे. एक ओर उन्हें अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर वे अपनी धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे.
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