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शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, 100 फीट लंबा तिरंगा लेकर चले युवा, मंत्री मदन कौशिक भी हुए शामिल

शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा ( ETV Bharat )

हरिद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में एनसीसी छात्र-छात्राएं, भाजपा नेता और शहरवासी मौजूद रहे. आर्यनगर चौक पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरि झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया. देशभक्ति गीतों और देशभक्ति नारों के साथ चंद्राचार्य चौक पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ. करीब सौ फीट लंबा तिरंगा लेकर आगे चलते हुए एनसीसी कैडेट्स उत्साहित नजर आए. वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद नारों का उद्घोष करते हुए आगे बढ़े. मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि तिरंगा यात्रा में बड़े उत्साह के साथ सभी वर्गों और नौजवानों ने भाग लिया है. तिरंगा हमारे देश की शान और मान है. यह वही तिरंगा है, जिसके बैनर पर हमने देश की आजादी प्राप्त की. निश्चित रूप से जब युवा हाथों में तिरंगा लेकर चलता है, वहां देश की एकता और अखंडता का अनुभव होता है. हरिद्वार में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)