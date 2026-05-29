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उदयपुर में पिछोला में डूबने से युवक की मौत, धौलपुर में महिला की तलाश

घंटाघर थाने के एएसआई धर्मेंद्र ने बताया कि गुरुवार रात को सूचना मिलते ही घंटाघर थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. रात में ही झील में युवक की तलाश शुरू की गई, लेकिन गहरे अंधेरे और सीमित दृश्यता के कारण रेस्क्यू अभियान को रोकना पड़ा. इसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने शव को झील से बाहर निकाल लिया.

उदयपुर में पिछोला झील के दूधतलाई क्षेत्र में गुरुवार रात एक युवक ने आत्महत्या कर ली. घटना रात 11:30 बजे की है. दो राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शुक्रवार सुबह झील से शव बरामद कर लिया. मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है. इस घटना ने एक बार फिर झीलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. इस साल अकेले उदयपुर और आसपास डूबने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें आत्महत्या, नहाने के दौरान हादसे, कुओं और खदानों में गिरने जैसी घटनाएं शामिल हैं.

उदयपुर/धौलपुर: राजस्थान के दो अलग-अलग जिलों में शुक्रवार को पानी से जुड़ी दो घटनाएं सामने आईं. उदयपुर की पिछोला झील में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जबकि धौलपुर में भागवत कथा सुनने गई एक नवविवाहिता के कपड़े और चप्पल पार्वती नदी किनारे मिले. दोनों ही मामलों में पुलिस ने तलाश अभियान चलाया. उदयपुर में युवक का शव बरामद हो गया, जबकि धौलपुर में महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है.

उन्होंने बताया कि मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ ही पहचान के प्रयास कर रही है. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. उदयपुर की पहचान देशभर में उसकी खूबसूरत झीलों और तालाबों से होती है, लेकिन लगातार हो रही डूबने और आत्महत्या की घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन की ओर से कई जलाशयों पर नहाने और जाने पर पाबंदी लगाई गई है, इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के अभाव में हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि संवेदनशील स्थलों पर स्थायी सुरक्षा गार्ड, चेतावनी बोर्ड और निगरानी व्यवस्था मजबूत नहीं होने से लोग आसानी से प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं. इस वर्ष अब तक शहर और आसपास के क्षेत्रों में डूबने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें आत्महत्या, नहाते समय हादसे, कुएं और खदानों में गिरने जैसी घटनाएं शामिल हैं. लगातार बढ़ते मामलों ने झीलों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

पानी में शव की तलाश करते बचावकर्मी (ETV Bharat Udaipur)

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भागवत कथा सुनने आई महिला के कपड़े नदी किनारे मिले: धौलपुर में जिले के मनियां थाना क्षेत्र के बजहेरा गांव में शुक्रवार को भागवत कथा सुनने गई एक नवविवाहिता के कपड़े और चप्पल पार्वती नदी किनारे मिले. बताया गया कि अंजलि पुत्री परमल की शादी करीब डेढ़ माह पूर्व आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र के भुम्मा का नगला निवासी करण सिंह के साथ हुई थी. गुरुवार शाम वह कथा कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वहां से चली गई. रात तक जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि सेल्फ डिफेंस टीम और गोताखोरों की मदद से पार्वती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा गया. महिला के पिता ने आशंका जताई है कि ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया होगा. हालांकि, अभी तक किसी ने औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है.