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फरीदाबाद में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

एसजीएम नगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Youth Body Found In Faridabad
फरीदाबाद में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 3:14 PM IST

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फरीदाबाद: जिले के एसजीएम नगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना एनआईटी-5 स्थित केसी सिनेमा रोड के पास जंगल क्षेत्र की है. राहगीरों ने शव की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही एसजीएम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा.

Youth Body Found In Faridabad
इंद्रजीत (ETV Bharat)

किराये पर रहता था इंद्रजीतः मृतक की पहचान इंद्रजीत के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला था. वह फरीदाबाद के एसजीएम नगर इलाके में अपने माता-पिता और भाई के साथ किराए के मकान में रहता था. बताया जा रहा है कि इंद्रजीत की उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास थी. परिजनों के अनुसार इंद्रजीत रविवार दोपहर करीब 2 बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका.

संदिग्ध अवस्था में युवक का शव (ETV Bharat)

सुबह शव मिलने की मिली जानकारीः सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एनआईटी-5 के केसी सिनेमा रोड के पास जंगल में एक युवक का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पूरी तरह खुलासा हो पाएगा.

क्या बोले मृतक के रिश्तेदारः मृतक की मामा ने बताया कि "इंद्रजीत उनका भांजा भी था और वह लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था. वह कोई काम नहीं करता था और अधिकतर समय घर पर ही रहता था. उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर से ही वह घर से निकला हुआ था और परिवार ने पूरी रात उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. सोमवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि इंद्रजीत का शव मिला है."

क्या बोले थाना प्रभारीः एसजीएम नगर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि "सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि केसी सिनेमा रोड के पास जंगल में एक युवक का शव का पड़ा हुआ है. सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ने खुद ही खुदकुशी की है. युवक की पहचान इंद्रजीत के रूप में हुई है, जो एसजीएम नगर में किराए पर रहता था."

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फरीदाबाद में आत्महत्या
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