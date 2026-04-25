बिहार में पंचायत बनी अदालत! मस्जिद से चोरी के आरोप में पिटाई, इकरारनामा कराया
कटिहार में मस्जिद से 5 लाख की चोरी के आरोप में दो युवकों को बुरी तरह से पीटा गया और इकरारनामा कराया गया. पढ़ें
Published : April 25, 2026 at 3:53 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आजमनगर थाना क्षेत्र के मस्जिद से चोरी के आरोप में दो युवकों को पुलिस के हवाले करने के बजाय गांव में पंचायत बैठाकर सजा सुना दी गई.
मस्जिद से चोरी के आरोप में पिटाई: इतना ही नहीं, पंचायत के दौरान दोनों युवकों की लाठी से पिटाई किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि मस्जिद से करीब 5 लाख रुपये चोरी होने का आरोप गांव के ही दो युवकों पर लगा है.
मारने का वीडियो वायरल: मामले में कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बजाय पंचायत बुलाई गई, जहां मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर भाट की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया कि आरोपी युवक 3 मई तक 2 लाख रुपये पंचायत के माध्यम से मस्जिद कमेटी को वापस करेंगे, इस संबंध में एक लिखित इकरारनामा भी तैयार कराया गया है.
"मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- अजय कुमार,डीएसपी, बारसोई अनुमंडल
कब होगी कार्रवाई?: ग्रामीण इलाकों में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम मानी जाती है, लेकिन अगर चोरी जैसे गंभीर मामलों को पुलिस की जानकारी के बिना पंचायत स्तर पर इस तरह निपटाया जाएगा, तो कानून के राज पर गंभीर सवाल उठना लाजिमी है. अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.
ये भी पढ़ें
हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले 12 साल के छात्र की मौत, स्कूल संचालक पर पिटाई का आरोप
'VIDEO बनाओ..' बीच सड़क पर युवक को महिला ने पीटा, जानें पूरा माजरा