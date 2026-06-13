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गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, सिर्फ पूछा था कि "यहां क्या कर रहे हो"

मामला देहात थाना क्षेत्र के ग्राम असरा मुरादपुर का है, जहां 8 से 10 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है

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गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर शराब की दुकान के पास हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 4:50 PM IST

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हापुड़: जनपद में गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. इधर वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

दरअसल, मामला देहात थाना क्षेत्र के ग्राम असरा मुरादपुर का है, जहां दिनेश विद्यापीठ चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अमित और दौलत राम शुक्रवार की देर रात गश्त कर रहे थे. गश्त के दौरान ग्राम असरा मुरादपुर में स्थित शराब की दुकान के पास आठ से 10 युवक बैठे हुए थे, पुलिस कर्मियों ने जब युवकों से बैठने और आसपास घूमने के बारे में जानकारी लेनी चाही तो आरोपी युवकों ने दोनों पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

हमला करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए. घायल पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना थाने में दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है. फिलहाल पुलिस, आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है.

इस मामले में एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि गश्त के दौरान थाना देहात क्षेत्र में तैनात दो पुलिसकर्मियों पर आठ से 10 युवकों ने हमला कर घायल कर दिया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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